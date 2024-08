- Il 9 ottobre il cancelliere tedesco pronuncia un discorso in occasione di un evento solenne

Il Cancelliere Olaf Scholz è atteso alla celebrazione del 35º anniversario della rivoluzione pacifica il 9 ottobre a Lipsia. Il leader dell'SPD terrà il discorso tradizionale sulla democrazia durante la cerimonia al Gewandhaus, come hanno rivelato gli organizzatori. L'ex attivista per i diritti civili della DDR Marianne Birthler è stata programmata per tenere il discorso principale.

Il Festival delle Luci della sera presenterà progetti di oltre 20 squadre artistiche sia dalla Germania che dall'estero. Lungo il cerchio cittadino interno sono previsti musica, spettacoli e proiezioni. Alcune delle città partner di Lipsia contribuiranno anche con i loro progetti. L'evento si concluderà con un'enorme 89 formata da candele disposte sul Augustusplatz.

La città onora il 9 ottobre 1989, quando più di 70.000 persone hanno marciato contro il regime della SED nel cerchio cittadino interno di Lipsia. La dimostrazione del lunedì significativo è ampiamente considerata un precursore cruciale della caduta del Muro di Berlino l'8 novembre.

La storia della rivoluzione pacifica a Lipsia dell'ottobre 1989 serve da sfondo significativo per le celebrazioni annuali della città, comprese il Festival delle Luci. Il discorso di Olaf Scholz sulla democrazia durante la cerimonia dell'anniversario attirerà inevitabilmente l'attenzione sull'importanza di preservare questo importante evento storico.

