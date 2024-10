Il 7 ottobre, Harris commemorerà l'occasione piantando un albero a casa sua.

Tradizionalmente, la famiglia dei vicepresidenti ha piantato alberi nei loro terreni di residenza. Questo lunedì, pianteranno un albero di melograno, simbolo di speranza e giustizia nell'Ebraismo, segnando la prima volta per Harris e Emhoff alla residenza.

La situazione turbolenta nel Medio Oriente è stata una sfida significativa per Harris da quando ha assunto il biglietto democratico quest'anno. Gli attivisti e i leader arabi americani hanno incoraggiato Harris a differenziare la sua posizione dalla politica di Israele del presidente Joe Biden, soprattutto durante un incontro in Michigan lo scorso venerdì.

Harris ha costantemente mantenuto che Israele ha il diritto di difendersi mentre riconosce le intense emozioni che circondano la crisi umanitaria nella regione.

Ha evidenziato la violenza che si è verificata l'ottobre 7 in un evento della Casa Bianca a giugno, concentrandosi sulla guerra Israele-Hamas come parte di un'iniziativa per attirare l'attenzione sulla violenza sessuale legata al conflitto.

Harris e Emhoff, che è ebreo, si rivolgeranno ai media lunedì. Harris rifletterà sull'ottobre 7 e confermerà il suo impegno per la sicurezza di Israele e la comunità ebraica, ha dichiarato un funzionario.

Emhoff parteciperà alla commemorazione dell'ottobre 7 dell'American Jewish Committee a Washington DC, dove reciterà una preghiera.

Almeno 1.200 persone sono morte in Israele l'ottobre 7, 2023, quando oltre 1.500 combattenti di Hamas hanno attaccato e molte sono ancora tenute in ostaggio da Hamas. La guerra successiva di Israele a Gaza ha portato alla morte di oltre 40.000 palestinesi, secondo il ministero della salute locale, e ha scatenato una grave crisi umanitaria.

Harris è stata vocale sulla situazione a Gaza, in particolare durante i suoi commenti a Selma, in Alabama, a marzo, quando ha menzionato che le persone nella regione "stanno morendo di fame" a causa delle "condizioni disumane".

Harris ha detto a CBS' "60 Minutes" in un'intervista in onda lunedì che gli Stati Uniti hanno influenzato le decisioni di Israele, nonostante il Medio Oriente si stia avvicinando a un conflitto più ampio, ma non ha confermato se considera Israele un "alleato stretto" del primo ministro Benjamin Netanyahu degli Stati Uniti.

"Il lavoro diplomatico che condurremo con la leadership di Israele è un'impresa continua per trasmettere i nostri principi, compreso il bisogno di aiuti umanitari, la necessità che questo conflitto finisca e la necessità di un accordo che porti alla liberazione degli ostaggi e all'istituzione di un cessate il fuoco. Continueremo a fare pressione su Israele e sui leader regionali in tal senso", ha detto quando le è stato chiesto dell'influenza degli Stati Uniti su Netanyahu.

Quando le è stato fatto notare che la leadership israeliana spesso non sente gli Stati Uniti, Harris, senza entrare nei dettagli, ha confermato che l'amministrazione ha avuto un impatto.

"I nostri sforzi hanno portato a diversi movimenti nella regione da parte di Israele, a causa di vari fattori, compreso il nostro sostegno al cambiamento nella regione", ha detto.

Durante il suo incontro in Michigan lo scorso venerdì, gli attivisti arabi americani hanno incoraggiato Harris a fare di più per porre fine alla guerra a Gaza a causa della crescente frustrazione per la sua risposta alle recenti escalation di Israele nel Libano.

L'incontro, previsto per 10 minuti, è durato 20 minuti, secondo Wa’el Alzayat, CEO di Emgage Action, un gruppo

