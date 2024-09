Il 6 gennaio il Congresso riceverà una maggiore sicurezza federale per il prossimo evento di certificazione delle elezioni, che segnerà la prima occasione di questo tipo dall'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti.

Il 6 gennaio 2025, il processo di verifica è stato etichettato come evento di sicurezza speciale a livello nazionale dal Segretario della Sicurezza Interna Alejandro Mayorkas, seguendo una richiesta del Sindaco di Washington, D.C. Muriel Bowser, come riportato dalla US Secret Service.

Questa etichetta viene assegnata a eventi importanti come il Super Bowl, le inaugurazioni presidenziali e la recente sommet della NATO, dove sono necessarie precauzioni di sicurezza estese. Queste misure comprendono un aumento della presenza di ufficiali in servizio, confini di sicurezza ampliati e l'integrazione di tecnologie avanzate per rilevare eventuali sostanze pericolose utilizzate in armi di distruzione di massa. L'FBI terrà inoltre d'occhio eventuali minacce nei mesi precedenti all'evento.

La US Secret Service, responsabile della sicurezza degli eventi designati come NSSE, ha annunciato la cosa il mercoledì, citando diversi rapporti, tra cui l'inchiesta della commissione speciale della Camera sull'assalto del 6 gennaio 2021, come motivazione.

La Polizia del Campidoglio si sta preparando per la verifica del 2025 dal 2020, con un focus maggiore nell'ultimo anno, a seguito dell'attacco del 2020 da parte dei sostenitori di Trump. Più di 140 ufficiali sono rimasti feriti durante l'assalto, secondo le autorità, e la Procura distrettuale di DC ha incriminato oltre 1.500 persone coinvolte nell'attacco finora.

La Task Force per l'Inaugurazione della Polizia del Campidoglio, responsabile della pianificazione della sicurezza per il 6 gennaio, ha già collaborato con le agenzie di legge locali, tra cui il Dipartimento di Polizia Metropolitana di DC, e ora sta condividendo questi piani con i partner federali.

Secondo una fonte, le agenzie sono ancora nella fase iniziale della pianificazione delle misure di sicurezza per la certificazione del Collegio Elettorale.

"Gli eventi di sicurezza speciali nazionali sono eventi di massima importanza nazionale", ha dichiarato Eric Ranaghan, agente speciale responsabile della Divisione di Protezione dei Dignitari della USSS, nell'annunciare la designazione.

Ranaghan ha aggiunto: "La US Secret Service, in collaborazione con i nostri partner federali, statali e locali, è dedita alla creazione e all'esecuzione di un piano di sicurezza dettagliato e coordinato per garantire la sicurezza e la sicurezza di questo evento e dei suoi partecipanti".

