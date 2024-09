- Il 3 settembre, cosa è successo?

Pagina del Calendario Attuale per il 3 settembre 2024

Giorno Speciale

Giorno di Gregorio, Giorno di Sofia

Eventi Storici

2009 - Dopo i significativi insuccessi subiti dalla CDU nelle elezioni statali della Turingia, il Ministro Presidente Dieter Althaus si dimette "immediatamente". Rinuncia anche alla sua posizione di presidente dello stato della CDU.

1999 - RTL trasmette il primo episodio del game show "Chi Vuole Essere Milionario?" con Günther Jauch.

1944 - Anne Frank, la ragazza ebrea, viene espulsa in treno dal campo di transito olandese Westerbork al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau in Polonia, sotto l'occupazione nazista. Si era nascosta con la sua famiglia in un nascondiglio ad Amsterdam per oltre due anni e aveva tenuto un diario delle sue esperienze.

1939 - La Gran Bretagna e la Francia dichiarano formalmente guerra alla Germania. Purtroppo, Adolf Hitler ha ignorato l'ultimo tentativo di pace proposto dal dittatore italiano Benito Mussolini.

1189 - A Westminster Abbey, Riccardo I, soprannominato "Cuor di Leone", il terzo figlio del re Enrico II e di Eleonora d'Aquitania, viene incoronato Re d'Inghilterra.

Compleanni

1984 - Garrett Hedlund (40), attore americano famoso ("Troy", "On the Road", "Inside Llewyn Davis")

1949 - José Pekerman (75), allenatore di calcio argentino famoso, che ha guidato la nazionale argentina dal 2004 al 2006

1949 - Volker Kauder (75), politico tedesco famoso, che ha servito come presidente del gruppo parlamentare CDU/CSU dal 2005 al 2018

1939 - Vivi Bach, attrice e presentatrice danese famosa ("Fai un Desiderio", con suo marito Dietmar Schönherr), ci ha lasciato nel 2013

Morti

2019 - Peter Lindbergh, fotografo tedesco famoso, meglio conosciuto per le sue foto che ritraggono le supermodelle degli anni '90, nato nel 1944

