- Il 29 agosto, cosa è successo?

Orario quotidiano del 29 agosto 2024

Soprannomi

Beatrix, Sabina, Thea

Momenti storici

2019 - Uli Hoeneß si dimette sia dalla presidenza che dalla carica di presidente del consiglio di sorveglianza del Bayern Monaco FC. Herberth Hainer viene nominato come suo successore, avendo servito come CEO a lungo per Adidas.

2009 - Dopo 18 anni insieme e vendite globali di album che raggiungono i 50 milioni, la band pop inglese Oasis si scioglie a causa della crescente tensione tra i fratelli Gallagher.

1949 - L'Unione Sovietica fa esplodere la sua prima bomba atomica nel sito di prove nucleari di Semipalatinsk (Kazakhstan).

1924 - Fondazione del Buchergilde Gutenberg, l'associazione dei librai tedeschi, con l'obiettivo di rendere accessibili all'ampia popolazione libri artisticamente impressionanti e letterariamente di valore.

1914 - Le truppe neozelandesi conquistano senza combattere la colonia tedesca di Samoa.

Compleanni

1994 - Julian Weber (30), atleta tedesco, campione europeo del lancio del giavellotto 2022

1973 - Thomas Tuchel (51), allenatore di calcio tedesco (Bayern Monaco, Borussia Dortmund), vincitore della Champions League 2021 con il Chelsea FC, allenatore dell'anno FIFA 2021

1964 - Doris Ahnen (60), politica tedesca (SPD), ministro dell'Istruzione dell'Assia 2001-2014

1884 - Ehm Welk, scrittore ("I pagani di Kummerow"), morto nel 1966

Morti

2009 - Mady Rahl, attrice tedesca ("Il cane del castello di Blackwood"), nata nel 1915

La data della morte di Ehm Welk era nel 1966. Non c'è alcun record della data di morte di Mady Rahl dopo il 2009 in questo orario quotidiano.

