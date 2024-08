- Il 28 agosto, cosa è successo?

Nomi dei Santi

Augustus, Elmer, Joachima

Eventi Storici

2022 - Si verifica una tragica svolta durante un barbecue in una città olandese vicino a Rotterdam. Tragicamente, sei persone perdono la vita quando un camion esce fuori strada da un argine e si schianta contro una folla di circa 60 persone.

2019 - Su ordine del Primo Ministro Boris Johnson, Sua Maestà la Regina Elisabetta II del Regno Unito decreta la sospensione del Parlamento fino a metà ottobre. In mezzo alla tempesta del Brexit, Johnson cerca di proteggere la sua visione per il ritiro del Regno Unito dall'UE il 31 ottobre. Scoppiano proteste di massa.

2014 - NATO accusa la Russia di interferire militarmente in Ucraina. Più di 1.000 truppe, ben equipaggiate, vengono apparentemente dispiegate nella regione contesa dell'Ucraina orientale. La Russia nega le accuse.

1999 - L'ultimo equipaggio lascia la stazione spaziale russa "Mir" dopo 13 anni di utilizzo. subsequently return to Earth.

1949 - Viene fondato l'Istituto Tedesco per la Lingua e la Poesia nella Paulskirche di Francoforte.

Compleanni

1974 - Carsten Jancker (50), ex calciatore tedesco (Bayern Monaco 1996-2002), 33 presenze per la nazionale tedesca

1969 - Jason Priestley (55), attore canadese famoso (serie TV "Beverly Hills 90210")

1954 - Gabriele Wetzko (70), nuotatrice tedesca dell'Est, che ha vinto 4 medaglie d'oro ai Campionati Europei del 1970

1749 - Johann Wolfgang von Goethe, poeta tedesco famoso ("Faust", "I dolori del giovane Werther"), che è morto nel 1832

Partenze

1959 - Bohuslav Martinů, compositore ceco (l'"Epopea di Gilgamesh", oratorio), nato nel 1890

