- Il 26 agosto, cosa è successo?

26 agosto 2024 - Calendario quotidiano

Nome del Santo

Gregorio, Teresa

Eventi storici

2014 - Il sindaco di Berlino, Klaus Wowereit del SPD, annuncia sorprendentemente le sue dimissioni, efficaci dal 11 dicembre 2014.

2004 - Il governo degli Stati Uniti conferma in un rapporto del Congresso che l'anidride carbonica e altri gas serra sono probabilmente responsabili del riscaldamento globale.

1959 - Dwight D. Eisenhower diventa il primo presidente degli Stati Uniti a visitare la Repubblica Federale Tedesca.

1909 - Rich Schirrmann, un insegnante tedesco della regione del Sauerland, incontra una tempesta durante un'escursione con la sua classe e passa la notte in una scuola del villaggio. Questo evento lo ispira ad istituire i primi ostelli della gioventù, aprendo il primo nel 1912.

1789 - L'Assemblea Nazionale francese accoglie la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino.

Compleanni

1939 - Dagmar Koller (85 anni), famosa cantante, ballerina e attrice austriaca (nota per "My Fair Lady" e "Man of La Mancha")

1939 - Peter Fricke (85 anni), attore tedesco ammirato ("Il Palazzo Blu")

1934 - Paul Gauselmann (90 anni), imprenditore tedesco influente ("Re dei giochi"), fondatore della corporation Gauselmann, ora Merkur.com AG

1904 - Christopher Isherwood (deceduto nel 1986 all'età di 81 anni), scrittore britannico-americano acclamato (il suo libro "Addio a Berlino" ha ispirato il film "Cabaret")

Partenze

1974 - Charles Lindbergh (deceduto a 71 anni), pioniere dell'aviazione americano visionario, primo a volare senza scalo dall'America al

