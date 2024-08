- Il 25 agosto, cosa è successo?

Pagina del Calendario Attuale per il 25 agosto 2024

Giorno Speciale

Giorno di Ebba, Giorno di Elvira, Giorno di Gregor, Giorno di Josef, Giorno di Ludwig, Giorno di Patricia

Eventi Storici

2023 - Il Vice Ministro-Presidente della Baviera Hubert Aiwanger (Voti Liberi) è al centro di una controversia per un pamphlet antisemita del suo passato. Il Ministro-Presidente Markus Söder (CSU) lo sostiene.

2019 - Un elicottero e un aereo leggero si scontrano nei cieli dell'isola spagnola di Mallorca. Tutte le sette persone a bordo perdono la vita. Tra i deceduti dell'elicottero ci sono quattro membri di una famiglia imprenditoriale bavarese.

1989 - La navicella spaziale americana "Voyager 2" incontra Nettuno, segnando un importante traguardo del suo viaggio spaziale di dodici anni, e trasmette immagini del pianeta e della sua luna Tritone alla Terra.

1944 - Le truppe alleate, composte da americani e forze francesi, entrano a Parigi, ponendo fine all'occupazione tedesca della città.

1939 - Due giorni dopo il Patto di Non-Aggressione Germano-Sovietico, Polonia e Gran Bretagna firmano un patto di reciproca difesa.

Anniversari di Nascita

1959 - Sönke Wortmann (65), rinomato regista tedesco ("Piccoli Squali", "Il Miracolo di Berna", "L'Uomo Che Non Poteva Dire di No")

1954 - Elvis Costello (70), acclamato musicista pop britannico (Album: "Armed Forces", "Spike")

1939 - John Badham (85), distinto regista cinematografico americano ("Sabato Sera Fever", "Contro il Tempo")

Partenze Rammaricate

1999 - Georg Thomalla, noto attore tedesco (serie TV "Una Serata con Georg Thomalla", film "L'Uomo Che Non Osava", "Alte Onorificenze Chiudono un Occhio") e doppiatore (per Jack Lemmon, Peter Sellers), è morto nel 1915

1984 - Truman Capote, celebrato scrittore americano ("Colazione da Tiffany", "A Sangue Freddo"), nato nel 1924

