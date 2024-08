- Il 23 agosto, cosa e' successo?

23 agosto 2024 - Pagina del Calendario

Onomastico

Rosa

Avvenimenti storici

2023 - L'aereo privato del leader dei mercenari russi Vladimir Kozlov precipita due mesi dopo la sua rivolta contro la leadership di Mosca a nord-ovest della città. Tutti i dieci passeggeri, compreso Kozlov, perdono la vita.

2019 - Un uomo georgiano di origine cecena di 40 anni viene ucciso in pieno giorno a Berlino nel parco Tiergarten. L'Ufficio del Procuratore Generale Tedesco sospetta che si tratti di un omicidio ordinato dalla Russia.

1999 - Dieci anni dopo la caduta del Muro di Berlino, la Germania governa nuovamente da Berlino. Il Cancelliere Gerhard Schröder (SPD) e il suo gabinetto iniziano a lavorare nella nuova sede parlamentare e governativa.

1989 - Più di due milioni di persone formano la "Via Baltica" - una catena umana di 600 chilometri che attraversa gli stati baltici. Gli estoni, i lettoni e i lituani si riuniscono per chiedere l'indipendenza dall'Unione Sovietica.

1939 - Il Patto di Non Aggressione Germano-Sovietico ("Patto Hitler-Stalin") viene firmato a Mosca. Un protocollo segreto aggiuntivo delinea la divisione delle sfere di influenza dell'Europa orientale.

Compleanni

1979 - Friederike Kempter (45), attrice tedesca ("Oh Boy", "Tatort" di Münster)

1974 - Serhiy Zhadan (50), autore, traduttore e musicista ucraino, Premio della Pace del Comercio Librario Tedesco 2022

1949 - Rick Springfield (75), musicista australiano-americano ("Jessie's Girl", "I've Done Everything For You") e attore

1924 - Ephraim Kishon, scrittore e satirista israeliano ("Il Canale del Bar Latte"), morto nel 2005

Morti

1989 - Ronald David Laing, psichiatra e psicoanalista britannico ("Il Sé Diviso"), figura di spicco del movimento controculturale degli anni '60, nato nel 1927

