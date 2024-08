- Il 21 agosto, cosa è successo?

Pagina del Calendario Attuale per il 21 agosto 2024

Giorno Speciale

Gratitudine, Fedeli

Eventi Storici

2014 - Il Comitato Investigativo del Parlamento della Turingia conclude le loro indagini sull'NSU. Secondo loro, la serie di omicidi del trio dell'NSU avrebbe potuto essere evitata.

1959 - Hawaii diventa il 50° stato dei Grandi Stati Uniti d'America.

1954 - Il deputato della CDU Karlfranz Schmidt-Wittmack richiede asilo nella DDR, accompagnato dalla moglie e dalla figlia. Aveva precedenti legami con la Stasi.

1944 - Iniziano i dialoghi tra gli USA, l'URSS, il Regno Unito e la Cina a Dumbarton Oaks a Washington. Le potenze lavorano su una carta, che in seguito si trasforma nella Carta delle Nazioni Unite dopo alcune modifiche.

1869 - Il montanaro austriaco Paul Grohmann scala la Grande Zinne nelle Dolomiti.

Compleanni

1969 - Oliver Geissen (55), popolare conduttore televisivo tedesco ("Lo Show di Oliver Geissen")

1954 - Martine Dornier-Tiefenthaler (70), stimato avvocato e manager tedesco, erede del costruttore di aerei Dornier

1944 - Peter Weir (80), abile regista australiano ("Società dei Poeti Morti", "La Truman Show")

1904 - Count Basie, rinomato pianista jazz e leader di band statunitense ("One O'Clock Jump", "Jumpin' at the Woodside"), scomparso nel 1984

Partenze

1999 - Leo Castelli, influente mercante d'arte e proprietario di galleria statunitense, pioniere dei maestri del 20° secolo come Roy Lichtenstein, Frank Stella e Andy Warhol, nato nel 1907

