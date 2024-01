Il 2022 si chiude con il rischio incombente di una nuova variante di coronavirus, avvertono gli esperti sanitari

Le sottovarianti del coronavirus Omicron continuano a circolare a livello globale e "stiamo vedendo Omicron fare quello che fanno i virus, cioè raccogliere mutazioni lungo il percorso che lo aiutano a eludere un po' di immunità indotta da una precedente infezione o vaccinazione", ha dichiarato Andrew Pekosz, microbiologo e immunologo presso la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health di Baltimora.

"Da tempo non vediamo grandi cambiamenti in termini di evoluzione dell'Omicron", ha detto. Ma "sta diventando un fenomeno che dobbiamo continuare a monitorare".

Negli Stati Uniti, le sottovarianti Omicron XBB.1.5, BQ.1.1, BQ.1, BA.5 e XBB stanno causando quasi tutte le infezioni da Covid-19, secondo i dati dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie.

Per questa settimana, il CDC stima che XBB.1.5 causi ora il 40,5% dei casi negli Stati Uniti, seguito da BQ.1.1 al 26,9%; BQ.1 al 18,3%; BA.5 al 3,7% e XBB al 3,6%.

"Il SARS-CoV-2, il virus che causa la COVID-19, cambia costantemente e accumula mutazioni nel suo codice genetico nel corso del tempo. Si prevede che continueranno a emergere nuove varianti del SARS-CoV-2", scrivono i ricercatori del CDC nel loro data tracker. "Alcune varianti emergeranno e scompariranno, mentre altre emergeranno e continueranno a diffondersi e potrebbero sostituire le varianti precedenti".

Le propaggini di Omicron sembrano dominare anche a livello globale, ma poiché il coronavirus continua a diffondersi - soprattutto in Cina dopo il rapido allentamento delle restrizioni da parte di Pechino - c'è ora preoccupazione per la direzione che le tendenze di Covid-19 potrebbero prendere nel 2023 e per il rischio che emergano nuove varianti.

"È preoccupante", ha dichiarato il dottor William Schaffner, professore della Divisione di malattie infettive del Vanderbilt University Medical Center di Nashville e direttore medico della National Foundation for Infectious Diseases. "E questo, naturalmente, ha portato al recente annuncio del CDC di obbligare le persone che arrivano in questo Paese dalla Cina a sottoporsi al test e a risultare negative prima di poter entrare nel Paese".

I funzionari sanitari statunitensi hanno annunciato mercoledì che, a partire dal 5 gennaio, i viaggiatori provenienti dalla Cina dovranno presentare un risultato negativo al test Covid-19 prima di volare nel Paese. I passeggeri che si recano negli Stati Uniti dalla Cina dovranno sottoporsi al test non più di due giorni prima del volo e presentare la prova del test negativo alla propria compagnia aerea prima dell'imbarco.

I funzionari hanno anche annunciato che il CDC sta espandendo il programma di sorveglianza genomica dei viaggiatori agli aeroporti di Seattle e Los Angeles, portando il numero totale di aeroporti partecipanti a sette, con circa 500 voli settimanali da almeno 30 Paesi, tra cui circa 290 voli settimanali dalla Cina e dalle aree circostanti.

Il governo cinese non ha condiviso molte informazioni sulla composizione genetica dei virus rilevati in Cina, ha dichiarato Schaffner.

"Poiché il governo cinese non lo stava facendo, questa è stata la ragione principale per cui il CDC ha messo in atto questo nuovo requisito di viaggio. Non è certo per prevenire la semplice trasmissione di Covid dalla Cina qui. Abbiamo un sacco di Covid. Sarebbe come dire alle persone di non versare un secchio d'acqua in una piscina", ha detto. "Questo requisito dei test di viaggio è un modo per guadagnare tempo e contribuire a creare una sorta di cuscinetto tra noi e la Cina, nel caso in cui una nuova variante appaia improvvisamente in quel Paese".

Ha aggiunto che gli Stati Uniti avranno bisogno di "tutto il tempo possibile" per aggiornare i vaccini e gli antivirali per rispondere a una potenziale variante emergente che desta preoccupazione.

È davvero un po' un buco nero

I requisiti statunitensi per i test per i viaggiatori "faranno guadagnare tempo", ma non impediranno l'arrivo di nuovi casi di Covid-19 negli Stati Uniti o l'emergere di nuove varianti, ha dichiarato il dottor Carlos Del Rio, preside associato della Emory School of Medicine e del Grady Health System di Atlanta.

"Onestamente non credo che vedremo molti benefici", ha detto riguardo ai requisiti di viaggio. "La cosa più importante di cui abbiamo bisogno in questo momento è che i cinesi siano più trasparenti e ci dicano esattamente cosa sta succedendo, e questa è praticamente una decisione diplomatica. Si tratta di diplomazia".

Per quanto riguarda i dati genetici sui coronavirus in Cina accessibili al pubblico, "si tratta davvero di un buco nero", ha detto Pekosz. Quasi 250 milioni di persone in Cina potrebbero aver contratto il Covid-19 nei primi 20 giorni di dicembre, secondo una stima interna dei massimi funzionari sanitari del Paese, come hanno riportato la scorsa settimana Bloomberg News e il Financial Times.

"A mio avviso, ciò che preoccupa davvero sono le infezioni in corso e se in Cina si stiano producendo altre varianti che potrebbero essere particolarmente preoccupanti per noi, e testare le persone prima che salgano su un aereo non risponderà a questa domanda", ha detto Pekosz.

"Ciò di cui abbiamo veramente bisogno è di fare un lavoro molto migliore di sequenziamento dei virus di individui che viaggiano dalla Cina, in modo da poter aiutare a capire quali tipi di varianti stanno circolando lì", ha detto, aggiungendo che per tutta la durata della pandemia, i funzionari cinesi non sono stati molto trasparenti riguardo ai loro dati sulle varianti.

Più diffusione, più varianti

La diffusione costante di un virus può portare alla comparsa di varianti. Più un virus si diffonde, più muta.

"Per l'emergere di una variante - e questo è vero non solo per Covid, ma anche per l'influenza e per molti altri virus - la cosa più critica è che più casi si verificano, più è probabile che il virus inizi ad accumulare mutazioni che potrebbero avere la capacità di eludere l'immunità in modo più efficace o di trasmettersi in modo più efficace", ha detto Pekosz.

"Quindi, in una situazione come quella che si sta verificando in Cina, in cui ci saranno milioni e milioni di infezioni, ogni infezione rappresenta un'opportunità in più per il virus di acquisire una mutazione casuale che potrebbe migliorarne la capacità di infettare le persone". "Se a questo si aggiunge il fatto che la popolazione cinese ha utilizzato vaccini non proprio ottimali e che, a quanto pare, non è stata così brava a somministrare richiami alla popolazione come hanno fatto altri Paesi, significa che probabilmente la popolazione ha una minore immunità".

Le autorità sanitarie cinesi hanno "notevolmente aumentato" il numero di sequenze del genoma del coronavirus e di altri dati correlati che stanno inviando al database globale GISAID, un'iniziativa che gestisce database per gli scienziati di tutto il mondo per condividere i dati sui virus influenzali e sui coronavirus.

Ma molti esperti sostengono che non sia sufficiente.

In un'e-mail inviata alla CNN mercoledì, il GISAID ha dichiarato che il Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie e diversi centri regionali del Paese "hanno aumentato notevolmente il numero di sequenze di genomi e di metadati associati provenienti da campioni prelevati negli ultimi giorni".

Secondo il GISAID, il numero di sequenze di genomi provenienti dalla Cina è salito a poco meno di 1.000, a partire da venerdì.

Il GISAID ha anche confermato che le sequenze provenienti dalla Cina "assomigliano tutte molto alle varianti note in circolazione a livello globale osservate in diverse parti del mondo tra luglio e dicembre 2022", rispetto ai 14,4 milioni di genomi presenti nel suo database.

"Questi ultimi dati forniscono un'istantanea dell'evoluzione delle varianti Omicron e mostrano che le sequenze condivise più di recente dalla Cina sono strettamente correlate a varianti che circolano da tempo", secondo il GISAID.

Cosa può riservare il futuro

La Covid-19 è attualmente in uno stato relativamente "stabile" negli Stati Uniti, ma la nazione vede ancora circa 350 decessi legati alla malattia ogni giorno, ha dichiarato la dottoressa Jessica Justman, professore associato di medicina in epidemiologia presso la Columbia University Mailman School of Public Health e direttore tecnico senior del programma di salute globale ICAP.

Sebbene i livelli di Covid-19 rimangano molto al di sotto di quelli dei precedenti picchi, le tendenze sono in aumento in alcune parti degli Stati Uniti, i nuovi ricoveri ospedalieri sono aumentati di quasi il 50% nell'ultimo mese e cresce la preoccupazione che il numero di casi possa aumentare dopo le vacanze invernali.

Per ridurre il rischio di una maggiore diffusione di Covid-19, ha detto Justman, sarà importante che nel nuovo anno le persone continuino a rimanere aggiornate con le loro vaccinazioni Covid-19.

Secondo i dati del CDC, solo il 14,6% della popolazione statunitense di età pari o superiore ai 5 anni ha effettuato il richiamo aggiornato.

"Dove stiamo andando? Questo mi porta in Cina", ha detto Justman.

"Sono preoccupato che la Cina in questo momento sia una gigantesca incubatrice di SARS-CoV-2. C'è il potenziale per avere così tante infezioni e, di conseguenza, nuove varianti", ha detto.

"Credo che nel 2023 ci troveremo di fronte a nuove varianti preoccupanti", ha detto Justman. "La domanda è: torneremo a un punto in cui abbiamo una variante preoccupante che causa una malattia così grave da non farci beneficiare della protezione offerta dalle infezioni e dalle vaccinazioni precedenti? ... Sarò ottimista e dirò che non credo che torneremo a quel punto".

