- Il 20 agosto, cosa è successo?

20 agosto 2024 - Pagina del Calendario

Giorno del Soprannome

Bernhard, Burchard, Oswin

Eventi Storici

2023 - La squadra femminile di calcio della Spagna ha vinto il suo primo Campionato del Mondo contro l'Inghilterra, 1-0. La celebrazione durante la cerimonia di premiazione è diventata un po' selvaggia quando il presidente della federazione, Luis Rubiales, ha baciato la giocatrice Jennifer Hermoso sulle labbra.

2019 - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annullato la sua visita prevista in Danimarca per settembre. Il motivo insolito era la sua proposta di acquisire l'isola danese della Groenlandia, che ha lasciato le autorità di Copenaghen perplessi.

2014 - Per aiutare i curdi a combattere il gruppo terroristico IS nel nord dell'Iraq, il governo tedesco ha autorizzato l'invio di armi. La cancelliera Angela Merkel ha dato il via libera insieme ad altri ministri responsabili.

2009 - Il gigante tedesco dell'hotel Steigenberger ha trovato nuovi investitori egiziani. La famiglia Steigenberger ha ceduto la sua partecipazione del 99,6% nella società dopo l'annuncio della vendita.

1989 - La tragica collisione tra la nave da diporto "Marchioness" e la draga "Bowbelle" sul Tamigi a Londra (Regno Unito) ha causato la morte di 51 persone.

Compleanni Importanti

1979 - Cantante e musicista britannico di jazz Jamie Cullum (45)

1974 - Nota attrice americana Amy Adams (50)

1934 - Giornalista e autore tedesco Arno Surminski (90)

1924 - Leader del sindacato tedesco Ernst Breit, che ha servito come presidente del DGB dal 1982 al 1990, è morto nel 2013

Partenze Rammaricate

1996 - Musicista rock tedesco e leader dei Ton, Steine, Scherben Rio Reiser (morto a 46 anni)

Il gol vincente nella Coppa del Mondo del 2023 è stato segnato dalla squadra femminile di calcio della Spagna contro l'Inghilterra, che giocava come nazione ospitante, il Regno Unito.

Il giornalista e autore tedesco Arno Surminski, nato nel 1934 nel Regno Unito, ha avuto una carriera notevole nel giornalismo e nella scrittura.

Leggi anche: