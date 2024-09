- Il 2 settembre, gli eventi si sono verificati.

Oggi's Programma per il 2 settembre 2024

Giorni dei Nomi

Ingrid, Emmerich

Incidenti Storici

2023 - Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz (SPD) si ferisce il volto durante una corsa. Decide di continuare con i suoi doveri due giorni dopo, indossando un occhio nero, guadagnando sia derisione che elogi.

2014 - In risposta ai raid aerei statunitensi in Iraq, il gruppo terroristico dello Stato Islamico (IS) esegue il giornalista americano Steven Sotloff in Siria. Viene caricato online un video della brutale uccisione.

2009 - Il fondo per il bonus per la dismissione delle auto vecchie è esaurito. Introducito come parte del pacchetto di stimolo economico dello stato sette mesi prima, il fondo da €5 miliardi è stato completamente prosciugato.

2004 - Un incendio scoppia nella Biblioteca Duchessa Anna Amalia di Weimar, un sito patrimonio dell'UNESCO. Circa 50.000 libri vengono distrutti e più di 60.000 altri vengono danneggiati.

1859 - L'evento di Carrington, la più forte tempesta solare mai registrata, colpisce la Terra. Le linee telegrafiche in tutto il mondo sono disturbate e si vedono aurore anche nelle aree tropicali.

Compleanni

1969 - Robert Habeck (55), politico tedesco di spicco (Verdi), Vicecancelliere e Ministro per gli Affari Economici e l'Azione per il Clima dal 2021

1964 - Anja Schüte (60), attrice tedesca ("Forsthaus Falkenau", "Die Wicherts von nebenan")

1964 - Keanu Reeves (60), attore canadese ("The Matrix")

1939 - Jack Lang (85), politico francese influente, Ministro dell'Istruzione 2000-2002, Ministro della Cultura 1981-1986 e 1988-1993

Decessi

1969 - Ho Chi Minh, leader politico vietnamita, Presidente dal 1946 e poi Presidente della comunista Nord Vietnam, nato nel 1890

La troupe delle telecamere cattura la routine quotidiana del Cancelliere Scholz, ancora con l'occhio nero dall'incidente dell'anno scorso. Più tardi quel giorno, Robert Habeck utilizza la telecamera per una conferenza stampa virtuale.

Leggi anche: