Oggetti usati, usati o di seconda mano si riferiscono tutti al concetto che sto parafrasando qui. - Ikea sta sperimentando una piattaforma online per l'acquisto e la vendita di articoli usati.

Ikea sta sperimentando con un mercato online per articoli usati. Da lunedì, la piattaforma "Ikea Used" consente ai clienti di Madrid e Oslo di acquistare e vendere direttamente prodotti usati Ikea. Questo periodo di prova a Madrid e Oslo durerà fino alla fine dell'anno, secondo il CEO di Ikea Jesper Brodin sul Financial Times (FT).

Se il test avrà successo, "Ikea Used" potrebbe espandersi a livello globale, competendo con piattaforme come eBay o Craigslist. Il CEO di Ingka, l'operatore principale dei negozi Ikea, ha descritto il progetto come un sogno a lungo coltivato sul FT. "Siamo finalmente arrivati a un punto in cui possiamo fare cose più innovative ed emozionanti", ha aggiunto. C'è una forte convinzione nell'avanzamento digitale di Ikea.

La durabilità degli articoli Ikea viene migliorata. Ikea ha già venduto mobili usati nei suoi negozi, che poi rivende. Ora si sta concentrando sulla digitalizzazione per promuovere la sostenibilità. L'obiettivo è ridurre la produzione di rifiuti e aumentare la durata dei propri prodotti, ha sottolineato Brodin.

Su "Ikea Used", i venditori possono caricare le loro foto e impostare un prezzo per il loro articolo. Ikea fornisce ulteriori dettagli (come le dimensioni, il prezzo nuovo o le immagini promozionali). L'articolo deve essere ritirato direttamente dal venditore. Ad esempio, un divano Kivik tre posti usato era in vendita a Madrid lunedì a 332 euro, ovvero 217 euro in meno rispetto al prezzo nuovo in Spagna (549 euro). Al lancio, c'erano più di 450 articoli in vendita sulla nuova piattaforma a Madrid.

