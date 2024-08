Ikea introduce un servizio per l'acquisto e la vendita di mobili usati.

Ikea sta sperimentando con una piattaforma online interna per la vendita e l'acquisto di beni Ikea usati. Entro la fine di quest'anno, gli individui di Oslo e Madrid avranno la possibilità di partecipare a questo commercio sulla piattaforma chiamata Ikea Riciclato, come rivelato dal "Financial Times". L'obiettivo finale è renderlo disponibile a livello globale.

Attualmente, l'utilizzo del portale non comporta costi. I venditori possono stabilire i loro prezzi per i prodotti Ikea usati, mentre l'IA aiuta a stimare i prezzi in base all'età e alle condizioni. I clienti che optano per il pagamento in forma di buono Ikea ricevono un extra del 15%, che equivale essentially a uno sconto sull'acquisto successivo. Questo movimento è finalizzato a incentivare i clienti.

La piattaforma, chiamata Ikea Second Hand, attualmente espone divani a prezzi di diverse centinaia di euro, insieme a portasciugamani economici. Questo sito di e-commerce fa parte della transizione di Ikea verso un commercio online e una consegna dei servizi migliorati, mentre aiuta anche a migliorare la sostenibilità ambientale e l'economia circolare di Ikea. I negozi hanno rivenduto beni usati, in determinate circostanze, da tempo.

La transizione verso il digitale è diventata cruciale per l'azienda durante la pandemia di COVID-19, che ha comportato la chiusura dei negozi. Ikea cerca di emergere come la prima scelta per l'arredamento online, con questo mercato dell'usato che riveste un ruolo essenziale. Potrebbero anche essere introdotti servizi aggiuntivi come la consulenza per la progettazione della stanza.

L'istituzione di questo mercato dell'usato si allinea con l'impegno di Ikea nel promuovere il commercio di prodotti sostenibili e usati. Questa iniziativa espande ulteriormente il commercio di Ikea in beni usati, oltre alle vendite nei negozi fisici.

