Ignoriamo le piattaforme di social media, e analizziamo le implicazioni della proposta di Harris di una tassa sui guadagni non realizzati per i singoli contribuenti.

Varie pubblicazioni ignorano la verità che il piano colpisce principalmente individui con un patrimonio netto superiore a 100 milioni di dollari, che rappresentano meno dell'1% dei contribuenti, e diffondono informazioni errate su un potenziale nuovo pesante conto fiscale per tutti i proprietari di case. Un utente di TikTok, ad esempio, ha affermato che le persone perderanno le loro case e saranno finanziariamente rovinate dall'IRS.

La questione riguarda una politica proposta spesso chiamata "tassa minima per i miliardari". Questa proposta considererebbe un aumento del valore degli asset - come immobili, azioni e imprese private - come reddito tassabile annualmente, anche se questi asset non vengono venduti. Questo è comunemente noto come plusvalenza non realizzata.

Se vuoi capire meglio, puoi considerarlo come una tassa sulla profitto che esiste solo sulla carta.

Come ha spiegato Mark Friedlich, vice presidente degli affari governativi di Wolters Kluwer Tax & Accounting, "È una proposta molto trasformativa".

Durante la campagna elettorale, Harris ha espresso il suo sostegno alla tassa minima per i miliardari. Anche se non ha specificato i dettagli, la proposta di bilancio recente dell'amministrazione Biden-Harris fornisce un chiaro quadro.

La tassa minima per i miliardari è solo una delle molte politiche fiscali proposte dai democratici di recente per colpire i ricchi. both Biden e Harris hanno costantemente sostenuto che "i contribuenti più ricchi debbano pagare la loro giusta parte" di tasse. Queste fonti di entrate aggiuntive potrebbero potenzialmente finanziare programmi sociali, come l'assistenza alle famiglie per le spese di childcare o l'aiuto per il primo acquisto di una casa.

Attualmente, i contribuenti a reddito medio e alto pagano una tassa sulle plusvalenze realizzate, che viene attivata quando un asset viene venduto a un prezzo più alto di quanto il proprietario l'abbia originariamente pagato. In sostanza, è una tassa sul profitto. Harris ha specificamente chiamato per aumentare l'aliquota fiscale massima per i milioni di dollari che generano plusvalenze a lungo termine dal 20% al 28%.

Punti chiave da tenere a mente su come queste modifiche fiscali potrebbero verificarsi:

La maggior parte dei contribuenti rimane inaffetta

La tassa minima per i miliardari sulle plusvalenze non realizzate, come proposto nella recente proposta di bilancio dell'amministrazione Biden-Harris, colpisce i contribuenti con un patrimonio netto superiore a 100 milioni di dollari.

Meno dello 0,01% (circa 20.209 contribuenti) aveva un patrimonio netto valutato in 50 milioni di dollari o più nel 2019, secondo i dati più recenti dell'IRS disponibili.

I dati recenti di Altrata, una società privata, suggeriscono che il numero di individui ad alto reddito è cresciuto negli ultimi 5 anni. Tuttavia, la percentuale di tutti i contribuenti USA che guadagnano più di 100 milioni di dollari rimane piccola.

Il piano di Harris per aumentare l'aliquota fiscale massima sulle plusvalenze realizzate al 28% colpisce i contribuenti con un reddito annuo superiore a 1 milione di dollari. Nel 2021, circa lo 0,54% (875.500 contribuenti) ha dichiarato di avere questo reddito, secondo l'IRS.

Quelli colpiti sono categorizzati come "la fetta più piccola dei molto ricchi" da Erica York, un'economista senior e direttore di ricerca della fondazione di destra Tax Foundation.

Implementazione di una tassa sulle plusvalenze non realizzate

Parliamo ora di come una tassa minima per i miliardari - in sostanza, una tassa sulle plusvalenze non realizzate - potrebbe influire sui proprietari di case.

Attualmente, i proprietari di case pagano una tassa sull'aumento del valore della proprietà quando viene venduta, o realizzata. Tuttavia, una tassa sulle plusvalenze non realizzate richiederebbe ai proprietari di case di pagare una tassa sull'aumento del valore della loro casa annualmente, anche se la casa non è stata venduta.

Ad esempio, se una casa è costata 500.000 dollari e il suo valore aumenta a 520.000 dollari l'anno successivo, il proprietario dovrebbe pagare le tasse sui 20.000 dollari di aumento.

La tassa si estende anche ad altri asset come azioni e imprese private. Tuttavia, la proposta dell'amministrazione Biden-Harris riguarderebbe solo coloro che hanno un patrimonio netto superiore a 100 milioni di dollari.

Un comune malinteso riguarda quanto i contribuenti ricchi dovrebbero pagare. Non si tratterebbe di un nuovo conto fiscale separato.

Nella proposta dell'amministrazione Biden-Harris, i contribuenti colpiti sarebbero tenuti a pagare un'aliquota fiscale minima effettiva del 25% su tutto il loro reddito, compresi i guadagni di capitale non realizzati. Se la loro aliquota fiscale effettiva su questo reddito riconsiderato finisse sotto il 25%, dovrebbero pagare tasse aggiuntive.

Sfide nell'implementazione e nei problemi legali

L'implementazione di una tassa sui guadagni non realizzati porrebbe sfide significative per l'IRS. Probabilmente richiederebbe di creare un metodo per misurare l'aumento annuale del valore di un'impresa privata e degli immobili, che l'agenzia non traccia attualmente.

Mark Friedlich, vice presidente degli affari governativi di Wolters Kluwer Tax & Accounting, ha dichiarato che "Questo crea un enorme onere amministrativo per l'IRS, come se non fosse già abbastanza impegnato".

Adattarsi a questa nuova sfida potrebbe compromettere le responsabilità principali dell'agenzia, comprese l'elaborazione tempestiva delle dichiarazioni e l'assistenza ai servizi ai clienti. Le potenziali soluzioni potrebbero alleggerire questo onere, a seconda dei dettagli della proposta. Ad esempio, una proposta del 2021 del presidente della commissione senatoriale delle finanze Ron Wyden non avrebbe tassato gli asset non negoziabili come immobili o imprese annualmente.

Sfide nel Congresso

Anche se i democratici dovessero ottenere il controllo di entrambe le camere del Congresso durante un potenziale mandato di Harris, far passare la tassa minima per i miliardari o aumentare l'aliquota fiscale sulle plusvalenze a lungo termine potrebbe essere difficile nel Congresso.

Nel 2021, i senatori Manchin della Virginia Occidentale e Sinema dell'Arizona - entrambi democratici ribelli - hanno ostacolato simili proposte fiscali dal procedere.

Se attuata, una tassa minima per i miliardari potrebbe potenzialmente affrontare numerosi ricorsi legali.

Alcune persone che mettono in dubbio i piani fiscali sulla tassa sui patrimoni democratici argomentano che è incerto se queste tasse finirebbero per colpire le famiglie a reddito medio.

La storia ha dimostrato che i governi hanno l'abitudine di modificare e alterare le tasse dopo la loro introduzione iniziale. Prendi, ad esempio, la tassa sul reddito federale, che ha gradualmente incluso più individui nel tempo. Tuttavia, l'influenza della tassa di successione è diminuita.

In linea con le ideologie di Biden, Harris non ha dato alcun segno di voler aumentare le tasse per le persone con un reddito annuo inferiore a $400,000.

Un'altra possibile modifica fiscale potrebbe riguardare le eredità

Harris non ha espresso chiaramente le sue opinioni su questo argomento, ma il piano finanziario di Biden contiene una disposizione che potrebbe modificare le procedure fiscali per i beni ereditati.

Attualmente, sei esentato dal pagare le plusvalenze quando erediti proprietà, azioni o attività che hanno visto un aumento di valore, grazie a una disposizione chiamata "step-up in basis".

Tuttavia, in linea con la proposta di Biden, alcuni individui facoltosi potrebbero essere tenuti a pagare questa tassa al momento del trasferimento di un bene apprezzato alla morte. L'idea alla base di questo è che lo "step-up in basis" beneficia principalmente i ricchi, il cui patrimonio è generalmente associato a immobili e azioni. Attualmente, esenta alcune ricchezze dal pagamento delle tasse mentre passano da un membro della famiglia all'altro.

La proposta di Biden riguarderebbe solo le eredità con un valore apprezzato superiore a $5 milioni per le persone singole o $10 milioni per le coppie sposate. I beni donati in beneficenza sarebbero esclusi da questa tassa.

La proposta di tassa minima per i miliardari, come discussa, mira principalmente a individui con un patrimonio netto superiore a $100 milioni, rappresentando meno dello 0,01% dei contribuenti. Tuttavia, la disinformazione diffusa sui social media suggerisce che questa tassa rovinerebbe finanziariamente tutti i proprietari di case con una nuova e pesante bolletta fiscale.

La proposta di tassa minima per i miliardari dell'amministrazione Biden-Harris non implica una bolletta fiscale separata per tutti i proprietari di case, ma piuttosto l'obbligo per i contribuenti interessati di pagare un'aliquota fiscale minima del 25% sul loro reddito totale, compresi i guadagni in capitale non realizzati.

