Iga Swiatek: la 21enne che potrebbe battere il record di vittorie di Serena Williams

Swiatek, che ha compiuto 21 anni martedì, ha vinto il suo primo titolo del Grande Slam due anni fa al Roland Garros. Ora, con una striscia di vittorie di 32 partite e la più lunga imbattibilità nel circuito femminile da quando la Williams ha ottenuto 34 vittorie consecutive nel 2013, è la favorita per la vittoria degli Open di Francia di quest'anno.

Ma la stella polacca non si lascerà scoraggiare dalla pressione.

"Non c'è motivo di pensare: 'Oh, questa striscia sta diventando lunga. Quando perderò? Oppure, non so, è possibile vincere così tante partite?", ha dichiarato al WTA Insider Podcast.

"Semplicemente non ci penso. Onestamente credo che il cielo sia il limite e che io possa andare ancora più avanti.

"Questo atteggiamento di guardare avanti, di non pensare a ciò che è già successo, mi ha aiutato molto perché non lo faccio per risparmiare energie. Sono piuttosto orgogliosa di me stessa", ha aggiunto.

Ma non è sempre tutto rose e fiori per la Swiatek, la cui striscia di vittorie è stata minacciata lunedì agli Open di Francia.

Ha sconfitto l'adolescente cinese Zheng Qinwen al quarto turno, ma non prima che Zheng avesse staccato di un set la numero 1 del mondo.

Zheng, 19 anni, sembrava sulla buona strada per un grande colpo quando ha vinto l'incontro di apertura in un tie-break, prima che Swiatek prendesse il controllo per vincere 6-7(5) 6-0 6-2 e ottenere la sua 32esima vittoria consecutiva.

"Non è stato facile trovare soluzioni e altre tattiche e fare qualcosa di diverso, perché non ero sicura di cosa stessi sbagliando", ha detto la Swiatek.

Swiatek ha iniziato a riorganizzarsi in modo poco ortodosso, scegliendo di cantare Dua Lipa nella sua testa invece di concentrarsi sulle "cose tecniche".

"Non è la prima volta. Canto sempre qualcosa", ha rivelato.

Una tradizione di famiglia

Lo sport è una tradizione di famiglia per la Swiatek: suo padre ha gareggiato nel canottaggio per la Polonia alle Olimpiadi di Seul del 1988.

"Penso che siamo sempre concentrati sul lavoro grazie a lui, perché aveva grandi aspettative sul fatto che avremmo preso buoni voti e avremmo fatto buoni allenamenti", ha detto in precedenza alla CNN.

A volte queste aspettative non sono una buona cosa perché rappresentano una pressione per un bambino, ma nel mio caso penso che mi abbia davvero aiutato perché ho imparato a essere professionale".

"Mia sorella si è infortunata a 15 anni e ha smesso di giocare a tennis, ma ha un grande cervello e sta studiando molto bene, quindi penso che entrambe avremo successo".

Il dominio della Swiatek arriva in un momento in cui non c'è una chiara sfidante alla sua striscia di vittorie.

Ashleigh Barty, che ha dominato su ogni superficie vincendo Wimbledon, gli Open di Francia e gli Australian Open, si è improvvisamente ritirata dal tennis all'inizio dell'anno a 25 anni.

La vittoria nella capitale francese farebbe della Swiatek la prima donna a vincere sei tornei consecutivi da quando Justine Henin lo fece tra il 2007 e il 2008.

"Penso che la chiave sarà fare le stesse cose che facevo prima. In questo momento, in questi tornei, ho già affrontato molta pressione. Quindi spero che il diverso tipo di pressione che c'è in un Grande Slam non mi travolga", ha detto al podcast WTA Insider.

"Ma sto cercando di accettare il fatto che la striscia un giorno finirà. È fisicamente e mentalmente difficile continuare a fare lo stesso lavoro ogni settimana perché siamo anche esseri umani.

"Quindi cercherò di trovare un po' più di distanza e di trattare il Grande Slam come qualsiasi altro torneo, godendomi un po' di più quello che c'è in giro - godendomi il fatto che abbiamo un giorno di riposo tra una partita e l'altra, perché qui è stato piuttosto intenso e non sono nemmeno riuscita a vedere Roma. Quindi a Parigi spero che sarà diverso".

Ben Church e Aimee Lewis hanno contribuito con i loro reportage.

Fonte: edition.cnn.com