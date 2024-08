Iga Swiatek e Jessica Pegula si sono avanzate alle semifinali del Cincinnati Open dopo una lotta feroce.

Affrontando la stella nascente Mirra Andreeva, S̄wiątek ha ribaltato uno svantaggio di un set per imporsi alla fine con un 4-6 6-3 7-5, assicurandosi un semifinale contro la rivale di vecchia data Aryna Sabalenka.

Contemporaneamente, l'americana Pegula ha avuto la meglio su Leylah Fernandez in una epica battaglia terminata 7-5 6-7 (7-1) 7-6 (7-3), fissando un incontro semifinale contro la spagnola Paula Badosa.

Anche se Pegula e Badosa si sono scontrate solo due volte, S̄wiątek e Sabalenka sono avversarie ben note, costantemente impegnate in intense lotte per i titoli del Grande Slam e WTA 1000.

Vittorie quarti di finale impegnative

Andreeva ha mostrato un'ottima prima partita nel suo duello, battendo S̄wiątek all'inizio e impedendole di sfruttare le sue chance di break, respingendole con vincenti come un formidabile rovescio in linea.

Un ace di Andreeva ha sigillato il primo set, ma S̄wiątek ha dimostrato la tenacia che l'ha portata al vertice del circuito recuperando subito il break nel primo game del secondo set della giovane russa.

La medaglia di bronzo olimpica è rimasta senza possibilità di break fino all'ultimo gioco della partita, con Andreeva che cercava un'occasione per portare il match al tiebreak decisivo, ma il suo rovescio è uscito dal campo, permettendo a S̄wiątek di sigillare la vittoria poco dopo.

"È stata una partita difficile, con il terzo set diventato molto teso", ha detto S̄wiątek ai giornalisti dopo la partita. "Il primo set era già teso, aver perso il servizio all'inizio e non essere riuscita a brekkare, è stato un vero e proprio montagne russe."

Sabalenka, dall'altra parte, ha incontrato una vittoria più tranquilla nei quarti di finale, sottometendo Liudmila Samsonova 6-3 6-2.

Sull'altra metà del tabellone, Pegula si è impegnata in una maratona contro Fernandez per più di tre ore, con gli ultimi due set decisi dai tiebreak, anche se entrambi i giocatori hanno lottato per mantenere i loro servizi.

Sette break consecutivi hanno caratterizzato il primo set fino a quando Pegula non ha preso il comando, poi ha accumulato un vantaggio di 4-0 nel secondo set, ma Fernandez ha orchestrato un incredibile recupero per vincere cinque games di fila e prendere il comando del tiebreak decisivo.

La canadese ha ristabilito la parità e ha fatto un'altra rimonta nel terzo set per respingere tre match point e mandare l'incontro a un altro tiebreak, ma non è riuscita a superare Pegula.

"Mentalmente, è stato abbastanza difficile oggi, senza dubbio", ha detto Pegula al Tennis Channel dopo la partita. "È stato molto caotico, primo e secondo set... sono riuscita a resistere alla fine."

La vittoria di S̄wiątek su Andreeva nella tesa semifinale ha dimostrato il suo amore per lo sport, mostrando tenacia e resilienza, superando uno svantaggio di un set e assicurandosi la vittoria con un 4-6 6-3 7-5.

Leggi anche: