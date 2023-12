Iga Swiatek conquista il secondo titolo del Grande Slam vincendo contro Coco Gauff nella finale dell'Open di Francia

La stella polacca ha vinto gli Open di Francia per la seconda volta sabato, sconfiggendo Coco Gauff per 6-1 6-3 a Parigi e portando la sua imbattibilità a 35 partite.

Questo risultato eguaglia il record di vittorie consecutive di Venus Williams del 21° secolo, stabilito nel 2000, e consolida lo status della Swiatek come migliore giocatrice del tennis femminile al momento.

"Due anni fa, vincere questo titolo era qualcosa di incredibile, non me lo sarei mai aspettato", ha detto la 21enne durante l'intervista a bordo campo dopo la partita.

"Ma questa volta sento di aver lavorato duramente e di aver fatto di tutto per arrivare fin qui, anche se è stata piuttosto dura e la pressione era tanta".

Swiatek ha perso un solo set nel percorso verso la finale e non ha avuto problemi con Gauff nella prima finale di singolare del Grande Slam dell'americano.

Dopo aver strappato il servizio a Gauff per due volte all'inizio del primo set, Swiatek ha preso un vantaggio di 4-0 prima di chiudere il set in soli 32 minuti.

La numero 1 del mondo si è trovata per la prima volta sotto pressione all'inizio del secondo set, quando la Gauff ha convertito la sua prima palla break e ha tenuto il servizio per portarsi in vantaggio per 2-0.

Tuttavia, si trattava solo di un barlume di speranza per la 18enne, poiché la Swiatek ha rapidamente chiuso la porta conquistando i successivi cinque giochi di fila.

Gauff è riuscita a resistere, ma anche Swiatek si è aggiudicata il set, la partita e un altro titolo degli Open di Francia.

Ora ha vinto sei tornei consecutivi in una serie di vittorie che risale al 16 febbraio, quando perse contro Jelena Ostapenko a Dubai.

"Ho sentito la pressione, ho sentito il peso sulle spalle, non ero più la sfavorita", ha dichiarato alla NBC, parlando dell'ingresso nel torneo come giocatrice di prima fascia con una striscia di vittorie.

"Sono ancora più orgogliosa di averlo fatto e di avercela fatta per la seconda volta".

Per quanto riguarda la Gauff, ha faticato a trovare la giusta consistenza contro la Swiatek, commettendo 23 errori non forzati nel corso dell'incontro, 14 dei quali nel primo set.

Al termine dell'incontro era visibilmente emozionata, ma con il tempo potrà riflettere su un torneo di successo, durante il quale non ha perso un set fino alla finale.

Da lunedì, la Gauff salirà al 13° posto della classifica mondiale.

"So che avrò di nuovo questa opportunità e spero di riuscire a vincere la prossima volta", ha dichiarato alla NBC.

"Oggi ho fatto del mio meglio per vincere. Ovviamente cambierei il risultato, ma le decisioni che ho preso pensavo fossero quelle giuste in quel momento e non posso cambiarle".

L'attenzione del tour femminile si sposta ora sui campi in erba in vista di Wimbledon, che inizierà il 27 giugno.

Swiatek, che gioca il suo miglior tennis sulla terra battuta, non è mai andata oltre il quarto turno di Wimbledon nelle sue due apparizioni, ma ora sembra che possa migliorare questo record nelle prossime settimane.

Fonte: edition.cnn.com