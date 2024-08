- Ifo: riduzioni delle pensioni e delle tasse per la carenza di manodopera qualificata

Maggiori tagli alle pensioni, vite lavorative più lunghe e riduzioni dei benefici coniugali per tasse e assicurazione sanitaria potrebbero potenzialmente contrastare la scarsità di competenze, secondo i calcoli dell'Istituto Ifo. In totale, i cambiamenti in questi settori potrebbero, secondo le stime degli economisti di Monaco, incoraggiare così tante persone a prolungare la loro vita lavorativa che equivarrebbe a un guadagno di circa 1,2 milioni di posti full-time. Lo studio è stato commissionato dalla Camera di Commercio dell'Industria e dell'Artigianato di Monaco e dell'Alta Baviera.

Proposte Controverse

Gli scienziati hanno esaminato l'impatto di diverse proposte controverse nel documento, sostenute da molti rappresentanti economici ma respinte dai sindacati e dalle associazioni sociali. Queste proposte riguardano i lavoratori anziani e le donne che lasciano il mercato del lavoro in anticipo e/o lavorano part-time. "Il sistema fiscale e contributivo in Germania può essere riformato in modo da mitigare la scarsità di manodopera", ha dichiarato Volker Meier, uno degli autori.**

Lever sulla Pensione

L'aumento dell'età pensionabile da 67 a 69 potrebbe corrispondere a un guadagno di 473.000 posti full-time. Nel sistema pensionistico, aumentare le detrazioni per l'uscita anticipata dal lavoro potrebbe anche avere un effetto notevole. Attualmente, la pensione viene ridotta dello 0,3% al mese per il pensionamento anticipato. Una detrazione più alta dello 0,5% al mese potrebbe, secondo l'Ifo, significare un guadagno di quasi 180.000 posti full-time. L'abolizione della pensione a 63 corrisponderebbe a un guadagno di 157.000 dipendenti full-time.**

... e Matrimonio

Secondo lo studio Ifo, i tradizionali benefici coniugali potrebbero anche essere una leva. L'abolizione della coassicurazione dei coniugi nelle assicurazioni sanitarie e di lungo termine potrebbe anche incoraggiare molte persone a lavorare di più o più a lungo, equivalente a circa 150.000 posti full-time. L'eliminazione dell'allowance fiscale per il matrimonio potrebbe motivare così tante persone a lavorare di più o più a lungo che corrisponderebbe a circa 200.000 posti full-time. L'allowance fiscale per il matrimonio comporta la tassazione congiunta del reddito di entrambi i coniugi, particolarmente vantaggiosa quando uno dei coniugi - tradizionalmente la donna - guadagna significativamente meno dell'altro.**

Assistenza all'infanzia contro la Scarsità di competenze

Oltre alle pensioni, alle tasse e all'assicurazione sociale, c'è un altro modo per contrastare la scarsità di competenze, secondo lo studio: 400.000 posti in più per l'assistenza all'infanzia potrebbero aspettarsi guadagni occupazionali di circa 58.000 posti full-time.**

