IFO: La riduzione della tassa sui tamponi non solleva le donne

Nel 2020, il tasso di IVA per assorbenti e tamponi è stato ridotto. L'obiettivo era alleggerire il carico fiscale per le donne nell'acquisto di prodotti igienici. Tuttavia, gli assorbenti non sono stati inclusi in questa misura, che le aziende hanno sfruttato, secondo l'Istituto IFO.

La riduzione dell'IVA del 2020 per gli assorbenti e i tamponi non ha portato a un significativo sollievo per le donne nell'acquisto di prodotti igienici, secondo uno studio. Il motivo: le aziende hanno aumentato contemporaneamente i prezzi degli assorbenti, che non erano interessati dalla riduzione fiscale, come dimostrato da un'indagine dell'Istituto IFO di Monaco. "Le donne che acquistano principalmente assorbenti sono state addirittura gravate dalla riforma dell'IVA", ha dichiarato il ricercatore dell'IFO Florian Neumeier riguardo ai risultati dello studio, che ha analizzato i prezzi dei prodotti igienici per donne dal'inizio del 2020.

Il tasso di IVA è stato ridotto dal 19 al 7 percento nel 2020 per mitigare la discriminazione fiscale contro le donne nell'acquisto di prodotti igienici. "La riduzione dell'IVA per gli assorbenti e i tamponi è stata integralmente trasferita ai consumatori", ha dichiarato l'esperto dell'IFO Pascal Zamorski. "È raro, e la pressione pubblica attraverso petizioni e una copertura mediatica intensa potrebbe aver contribuito a questo". Tuttavia, le aziende che offrono tamponi e assorbenti contemporaneamente hanno aumentato i prezzi degli assorbenti, che non erano interessati dalla riduzione dell'IVA.

"Le aziende hanno sfruttato una misura politica volta a sollevare i consumatori", ha dichiarato Zamorski. La riduzione dell'IVA ha così portato solo apparentemente a un sollievo finanziario per le donne e a maggiore equità. Circa un terzo delle donne che acquistano regolarmente assorbenti e tamponi utilizza anche assorbenti. I risparmi dal sollievo fiscale sono stati così almeno parzialmente persi.

Coloro che acquistano principalmente assorbenti sono stati addirittura gravati, secondo la conclusione dello studio. Ciò evidenzia la necessità che la politica fiscale tenga conto delle interazioni tra diversi prodotti e mercati, secondo l'Istituto IFO. "Le misure fiscali devono considerare gli effetti diretti sui prodotti target e gli impatti indiretti sui beni correlati", ha dichiarato Neumeier. Solo così si possono evitare conseguenze indesiderate e distorsioni del mercato.

La riduzione dell'IVA per gli assorbenti e i tamponi nel 2020 era destinata a far parte della spinta della società dell'informazione verso l'uguaglianza di genere nella tassazione. Tuttavia, l'aumento dei prezzi degli assorbenti da parte delle aziende ha neutralizzato il sollievo previsto per molte donne.

Despite the VAT reduction for pads and tampons, the overall financial burden on women who primarily use sanitary pads remained largely unchanged in the information society, as the companies manipulated the market to their advantage.

