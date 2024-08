- IFA sta attualmente sviluppando una nuova persona pubblica.

Modernizzata, Globale, alla Moda - IFA Celebrates 100th Anniversary by Reinventing Its Image

Mentre celebra il suo 100° compleanno, IFA, la rinomata fiera del settore degli elettrodomestici e degli apparecchi per la casa, ambisce a lasciarsi alle spalle le ombre dei decenni passati. "Credo che siamo riusciti a migliorare significativamente, raffinare e adattare la nostra identità di marca, aprendo un nuovo capitolo", ha dichiarato Leif Lindner. In qualità di CEO di IFA Management GmbH, è responsabile della gestione dell'evento tecnologico dal 2023. La fiera si terrà a Berlino dal 6 al 10 settembre di quest'anno.

Innovazione per Tutti

Il cambio di nome riflette la trasformazione. Per lungo tempo identificata come "Internationale Funkausstellung", la sigla a tre lettere non rappresenta più correttamente l'ambito di IFA, secondo Lindner. Dal tardo 2000, quando gli elettrodomestici hanno fatto il loro ingresso all'esposizione, "Funkausstellung" ha perso la sua rilevanza. Ora, le lettere simboleggiano "Innovazione per tutti - Innovazione per tutti".

L'Emfasi Sulla Cultura e Sulla Gioventù

IFA non è più solo una fiera tecnologica, ha dichiarato Lindner. "È molto di più, è un evento culturale". L'obiettivo è elevare IFA a un luogo imperdibile. "Le persone che non hanno mai visitato IFA dovrebbero sentirsi come se si fossero perse qualcosa".

Per raggiungere questo obiettivo, il nuovo organizzatore sta mettendo l'accento sul programma culturale. La leggenda del rock canadese Bryan Adams aprirà l'evento musicalmente il giovedì. Inoltre, sono attesi Jan Böhmermann e il podcaster Olli Schulz, oltre a molti altri artisti. Il 6PM fashion e music label organizzerà una giornata di festival il venerdì, rivolta ai visitatori più giovani. L'ampliamento dell'area giochi alla fiera si rivolge anch'essa a questa fascia di età. "L'età media dei visitatori di IFA era troppo alta. Era uno dei nostri segnali d'allarme", ha sottolineato Lindner. "Dobbiamo attirare di nuovo i giovani".

L'Intelligenza Artificiale: Il Punto di Forza

Al suo nucleo, IFA rimane un paradiso per gli appassionati di tecnologia. Nel settore degli elettrodomestici e degli apparecchi per la casa, l'Intelligenza Artificiale (AI) ha preso il centro della scena, ha evidenziato Lindner. Numerose innovazioni basate sull'IA saranno presentate all'IFA.

Sono previsti quasi 1.800 espositori e oltre 180.000 visitatori, numeri simili a quelli dell'anno scorso. Gli organizzatori hanno rivelato che il 53% dei visitatori di IFA nel 2023 proveniva dall'estero. Lindner spera di aumentare questa percentuale di visitatori stranieri con la nuova immagine di IFA.

IFA Management GmbH è una partnership stabilita nel 2022 tra GFU Consumer & Home Electronics e la società di eventi Clarion. Messe Berlin è ora solo il proprietario dell'edificio, con un contratto decennale firmato nel 2022. Questa partnership è entrata in vigore a settembre 2023, e IFA ha debuttato a Berlino nel 1924.

Un Contesto Sfidante per l'Industria degli Elettrodomestici

Nonostante il traguardo celebrativo della fiera, le condizioni del settore rimangono sfidanti. Gli organizzatori di IFA segnalano una diminuzione del fatturato del mercato dei beni di consumo elettronici in Germania a circa 20,9 miliardi di euro nel primo semestre del 2024, in calo del 2,6% rispetto all'anno precedente.

Dopo che i prodotti elettronici e gli elettrodomestici hanno registrato un forte aumento delle vendite durante la crisi del Corona, la domanda è diminuita dal 2023, ha spiegato Sara Warneke, CEO di GFU Consumer & Home Electronics. La società detiene i diritti del marchio IFA. I consumatori si stanno spostando verso prodotti alternativi, ha aggiunto, mentre la costruzione di alloggi lenta limita il mercato riducendo gli acquisti di appartamenti.

Nel ridefinire la sua immagine, IFA ha deciso di produrre prodotti non limitati solo ai dispositivi elettronici, come espresso dal CEO Leif Lindner. Ha menzionato: "Produciamo da materiali di qualsiasi genere, tranne che del prodotto, per espandere la nostra offerta e attirare un pubblico più ampio".

Inoltre, per attirare visitatori più giovani, IFA ha annunciato l'ampliamento della sua area giochi, che Leif Lindner ha riconosciuto come uno dei modi per "sfidare l'età media dei visitatori di IFA e rendere la fiera più attraente per le fasce di età più giovani".

Leggi anche: