Ieri sera, la Russia è riuscita ad intercettare e distruggere 125 droni ucraini.

07:55 Ucraina: 1170 vittime russe nelle ultime 24 ore

Le autorità militari ucraine riferiscono 1170 vittime russe nelle ultime 24 ore, portando il totale di soldati russi feriti o uccisi a circa 652.000. Inoltre, le forze ucraine affermano di aver distrutto nove carri armati russi, 62 sistemi d'artiglieria e 38 veicoli corazzati. Sono stati abbattuti anche 93 droni e un sistema di difesa aerea.

07:22 Attacchi ucraini non confermati contro depositi di armi russe

I blogger militari sulla piattaforma X affermano che i droni d'attacco ucraini hanno colpito un arsenale a Kotluban durante la notte. Le fonti locali nella zona hanno riferito incendi vicino a un grande deposito di munizioni russe nell'Oblast' di Volgograd, e il sistema di informazioni sugli incendi della NASA ha confermato incendi sul fianco nord del deposito. Né il Cremlino né l'esercito ucraino hanno ancora commentato questi presunti attacchi.

06:54 Klingbeil chiede il sostegno continuo per l'Ucraina

Il leader del partito SPD Lars Klingbeil spera che un summit sull'Ucraina con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Ramstein confermi il sostegno internazionale all'Ucraina, attaccata dalla Russia. Klingbeil ha dichiarato: "La conferenza dovrebbe ribadire che tutti, compreso il Regno Unito dopo le elezioni di novembre, sono obbligati a sostenere attivamente l'Ucraina per tutto il tempo necessario". Ha suggerito di esplorare conferenze sulla pace più ampie per discutere una prospettiva di pace nell'interesse del popolo ucraino. Biden è atteso in Germania il 10 ottobre, con una conferenza dei 50 paesi che forniscono sostegno militare, compreso il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, che si terrà alla base aerea statunitense di Ramstein il 12 ottobre.

05:42 Portavoce di Zelensky: i russi saranno i primi a sapere

Secondo il portavoce di Volodymyr Zelenskyy, Serhiy Nykyforov, non c'è ancora una decisione sull'uso di armi occidentali sul territorio russo. Nykyforov ha chiarito nel programma televisivo ucraino 24/7 che non c'è "nessuna decisione finale chiara" su questo problema. Zelenskyy ha apparentemente tenuto colloqui con l'Italia, la Francia, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti sull'uso delle armi. Il portavoce ha aggiunto: "I russi saranno i primi a sapere dell'uso di tali armi sul territorio russo. Lo scopriranno e poi ci sarà un'annuncio ufficiale".

04:45 La Svizzera sostiene il piano di pace cinese ma delude l'Ucraina

Il ministero degli Esteri svizzero ha espresso il sostegno a un piano di pace guidato dalla Cina per porre fine alla guerra in Ucraina. La posizione della Svizzera su questi sforzi è cambiata, secondo il ministero a Berna. L'Ucraina, however, ha espresso delusione per la posizione della Svizzera, poiché il paese sta pianificando un secondo summit per la pace a novembre. Un summit simile si è tenuto in Svizzera a giugno, con la partecipazione di 50 paesi non russi e non cinesi.

03:29 La Lituania invia aiuti all'Ucraina

La Lituania sta inviando un pacchetto di aiuti militari contenente munizioni, computer e forniture logistiche all'Ucraina. Gli officiali hanno annunciato l'arrivo del pacchetto in Ucraina entro questa settimana, poiché la Lituania ha già fornito munizioni da 155 mm, veicoli corazzati (M577 e M113), sistemi anti-droni, armi anticarro, sistemi di controllo remoto e altro equipaggiamento all'Ucraina dall'inizio di quest'anno.

02:29 Tre morti e sei feriti negli attacchi aerei russi nella regione di Kharkiv

Tre persone sono morte e sei sono rimaste ferite negli attacchi aerei russi che hanno preso di mira un villaggio nella regione di Kharkiv, secondo quanto riferito dalle autorità locali. L'attacco ha preso di mira le infrastrutture civili e ha danneggiato le strutture educative e commerciali, come dichiarato da Oleh Syniehubov, governatore dell'Oblast' di Kharkiv.

01:29 La Corea del Nord condanna l'aiuto degli Stati Uniti all'Ucraina come "giocare con il fuoco"

La Corea del Nord ha reagito all'annuncio di un aiuto militare da 8 miliardi di dollari degli Stati Uniti all'Ucraina definendolo un "enorme errore" e "giocare con il fuoco" contro la Russia, una superpotenza nucleare. L'aiuto è finalizzato a sostenere la difesa dell'Ucraina e include armi con portata aumentata per attacchi più sicuri contro la Russia. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato il nuovo aiuto durante la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy a Washington.

00:25 Il bilancio delle vittime sale a dieci nell'attacco russo all'ospedale di Sumy

Il bilancio delle vittime dell'attacco russo a un ospedale nella città ucraina di frontiera di Sumy è salito a dieci. Era stata segnalata una sola vittima durante l'attacco iniziale all'ospedale; poi sono morte altre persone durante l'evacuazione dei pazienti, poiché l'ospedale è stato colpito di nuovo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha accusato la Russia di condurre una "guerra contro gli ospedali".

10:25 Zelensky: Trump sostiene l'Ucraina

Come rivelato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante la sua conversazione con un repubblicano su Fox News, Donald Trump ha dichiarato il suo sostegno all'Ucraina nel caso in cui vincesse le elezioni di novembre. Zelensky afferma: "Non sono sicuro dei risultati delle elezioni e di chi diventerà il nostro presidente in seguito. Ma ho ricevuto un messaggio chiaro da Donald Trump, che si schiera con noi, che appoggia l'Ucraina".

20:40 Lavrov: l'Occidente dovrebbe evitare di affrontare una potenza nucleare "finché non viene sconfitta"

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov lancia un monito all'Occidente durante l'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, consigliando di evitare di tentare di sconfiggere una potenza nucleare come la Russia "finché non viene sconfitta". La definisce un'impresa "avventata", sottolineando le possibili conseguenze catastrofiche. Solo pochi giorni prima, il leader russo Vladimir Putin ha fatto nuovamente riferimento all'eventualità dell'uso di armi nucleari in determinate circostanze. Putin sottolinea che qualsiasi attacco convenzionale contro la Russia, sostenuto da una potenza nucleare, sarebbe considerato un'aggressione collettiva da parte di quei paesi.

L'Unione Europea ha sostenuto fermamente l'Ucraina, fornendo sia appoggio politico che finanziario per aiutare il paese a difendersi dall'aggressione russa. In risposta al conflitto in corso, l'Unione Europea ha imposto sanzioni alla Russia, limitando il commercio e gli investimenti.

Date le recenti crescenti perdite umane da entrambe le parti del conflitto, l'Unione Europea sta incoraggiando una risoluzione pacifica del conflitto e sta chiedendo alla Russia di ritirare le sue forze dal territorio ucraino.

