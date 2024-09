Ieri abbiamo assistito a 165 combattimenti, secondo il rapporto dello Stato Maggiore ucraino alle 09:57.

Ultimo giorno: 165 episodi di conflitto documentati dalle forze ucraine, Pokrovsk al centro

Nelle ultime 24 ore, le forze ucraine hanno documentato circa 165 episodi di conflitto, con circa un terzo di questi verificatisi nella contesa città di Pokrovsk nel Donbass. Secondo il rapporto, le forze russe hanno condotto 73 attacchi aerei su obiettivi strategici e popolazioni civili, utilizzando 124 bombe guidate e 7 missili. Inoltre, le forze invasive hanno effettuato oltre 4700 attacchi, tra cui 179 con lanciarazzi multipli, e hanno rilasciato oltre 1700 droni kamikaze. Le forze aeree e terrestri ucraine hanno risposto con 6 attacchi contro aree contenenti personale, armi ed equipaggiamento nemico.

09:37 Ucraina: Tragica morte di un giudice della Corte SupremaUn giudice di alto livello, che offriva aiuti umanitari ai residenti di un villaggio nella regione di Kharkiv, è stato tragicamente ucciso in un attacco con drone al suo veicolo civile. Secondo i resoconti dell'ufficio del procuratore regionale, l'attacco con drone ha preso di mira il SUV guidato dal giudice Leonid Loboyko. Tre donne aggiuntive nel veicolo hanno riportato ferite. L'Ucraina sta attivamente indagando su potenziali crimini di guerra e omicidi.

08:55 Ucraina segnala danni significativi e feriti a ZaporižžjaLe autorità ucraine segnalano estesi danni a strutture civili a Zaporižžja, una città industriale importante nel sud del paese, a seguito di intensi bombardamenti aerei russi. Almeno 7 persone sono state ferite, secondo il capo dell'amministrazione regionale Ivan Fedorov, mentre alcune persone potrebbero ancora essere intrappolate sotto le macerie. Sono stati segnalati più di 10 attacchi aerei e diversi incendi.

08:27 Russia: 125 droni ucraini abbattuti dalle difese russeLe forze russe affermano di aver intercettato e abbattuto 125 droni ucraini la notte scorsa. Il ministero della difesa ha riferito che i droni sono stati abbattuti dalle difese aeree russe in diverse regioni, senza segnalare vittime. Nella regione di Volgograd sono stati abbattuti 67 droni, 17 ciascuno nelle regioni di Belgorod e Voronež, e 18 droni nella regione di Rostov.

07:42 Ucraina: oltre 1100 perdite russe nelle ultime 24 oreLo Stato Maggiore ucraino ha segnalato 1170 perdite russe nelle ultime 24 ore, portando il totale di feriti e morti a circa 652.000. Gli ucraini hanno anche segnalato la distruzione di 9 carri armati russi, 62 sistemi d'artiglieria e 38 veicoli corazzati, nonché l'abbattimento di 93 droni e il danneggiamento di un sistema di difesa aerea nello stesso periodo.

07:22 Analisti militari: attacchi ucraini contro deposito di munizioni russoGli analisti militari sulla piattaforma X hanno riferito che i droni ucraini hanno colpito un deposito di armi russe a Kotluban durante la notte. Le fonti locali segnalano incendi vicino a un importante deposito di munizioni nella regione di Volgograd, e il sistema di informazioni sugli incendi NASA ha segnalato incendi sul fianco nord del deposito. Non sono state ancora rilasciate dichiarazioni ufficiali dal Cremlino o dallo Stato Maggiore ucraino su questo incidente.

06:54 Klingbeil si augura il proseguimento del sostegno all'UcrainaIl leader del SPD tedesco, Lars Klingbeil, spera che il prossimo summit sull'Ucraina con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Ramstein dimostri una forte solidarietà con il paese sotto attacco da parte della Russia. Ha dichiarato: "La conferenza deve comunicare nuovamente che tutti, compresi gli Stati Uniti dopo le elezioni di novembre, sono obbligati a continuare ad aiutare attivamente l'Ucraina per tutto il tempo necessario". La riunione dovrebbe anche esplorare "come le future conferenze sulla pace possono essere estese per stabilire una prospettiva per la pace nell'interesse del popolo ucraino". Biden è atteso in Germania il 10 ottobre e la riunione al più alto livello dei 50 paesi che forniscono supporto militare si terrà alla base aerea degli Stati Uniti a Ramstein il 12 ottobre. Si prevede che il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy partecipi.

05:42 Portavoce di Zelenskyy sull'approvazione delle armi: la Russia lo saprà per primaIl portavoce del presidente ucraino ha sottolineato che non è stata ancora presa una decisione finale sull'utilizzo di armi occidentali all'interno del territorio russo. Serhiy Nykyforov ha specificato che non c'è "nessuna decisione definitiva e chiara" su questo argomento. Tuttavia, Zelenskyy ha avuto conversazioni con parti potenzialmente influenti come l'Italia, la Francia, il Regno Unito e gli Stati Uniti. Il portavoce di Zelenskyy ha aggiunto: "È importante riconoscere che i russi saranno informati in anticipo dell'autorizzazione

01:29 Corea del Nord Condanna l'Aiuto Militare USA all'Ucraina come "Follia"La Corea del Nord, sotto accusa per il trasferimento illecito di armi alla Russia, denuncia gli $8 miliardi di aiuti militari statunitensi destinati all'Ucraina come "un errore catastrofico" e una provocazione contro il "potere nucleare" Russia. Durante la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy a Washington, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato questo nuovo aiuto, con l'obiettivo di rafforzare le capacità di autodifesa di Kiev. Il pacchetto include armi con portata aumentata, destinate a rafforzare la capacità dell'Ucraina di attaccare la Russia da una distanza sicura.

00:25 Morti in Attacco a Sumy Salgono a DieciDue attacchi aerei russi su un ospedale nella città ucraina di Sumy, vicino al confine, hanno portato il bilancio delle vittime a dieci. Nel primo attacco contro la struttura medica è stato registrato un morto, secondo il ministro dell'Interno ucraino Igor Klymenko. L'ospedale è stato bombardato nuovamente durante l'evacuazione dei pazienti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy definisce le azioni della Russia "una guerra contro gli ospedali".

22:54 Team di Zelenskyy: USA Mostra Interesse Significativo per il "Piano Vittoria"Il portavoce dell'ufficio presidenziale ucraino, Serhiy Nykyforov, ha riferito che il governo degli Stati Uniti ha mostrato "notevole interesse" per il cosiddetto "piano vittoria" del presidente Volodymyr Zelenskyy. Contrariamente ai resoconti dei media che indicano una posizione dubbiosa da parte di Washington, Nykyforov ha smentito queste affermazioni durante un'intervista sulla televisione ucraina. "Quelle affermazioni sono inesatte", ha detto Nykyforov. "Il piano è stato ricevuto in modo costruttivo". Ha inoltre menzionato che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha promesso di tornare con "decisioni e risposte specifiche" riguardo al piano alla riunione del gruppo di contatto di Ramstein del 12 ottobre in Germania.

22:25 Zelenskyy: Trump Sosterrebbe l'Ucraina in caso di RielezioneSecondo il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, Donald Trump sostiene l'Ucraina se vince le elezioni di novembre. Zelenskyy ha fatto questa dichiarazione dopo una conversazione con il repubblicano statunitense, come riportato dal canale Fox News. "Non sono sicuro dei risultati delle elezioni e del futuro presidente", ha detto Zelenskyy. "Ma ho ricevuto una comunicazione chiara da Donald Trump che starà con l'Ucraina".

21:40 Lavrov: Occidente Deve Evitare di Impegnarsi in "Battaglia Suicida" contro il Potere Nucleare "Russia"Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov avverte l'Occidente di non sfidare il "potere nucleare" Russia, avvertendo che ciò potrebbe portare a uno "scenario suicida". Il discorso di Lavrov davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York è seguito alle recenti minacce di Putin di utilizzare armi nucleari contro i paesi che sostengono gli attacchi convenzionali contro la Russia. Secondo Putin, qualsiasi attacco di questo tipo, sostenuto da un paese nucleare, viene considerato un attacco da questi paesi.

