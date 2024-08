IDF: leader della Jihad islamica pensato morto

Mattina presto di sabato, l'esercito israeliano attacca un edificio scolastico a Gaza City, che si diceva fosse un centro di comando per organizzazioni militanti. Secondo Israele, 19 terroristi sono stati uccisi nell'operazione, tra cui Ashraf Juda, che era apparentemente una figura di spicco dell'Islam Jihad.

L'esercito israeliano ha dichiarato che nel loro ultimo attacco a un edificio scolastico nella Striscia di Gaza, hanno "probabilmente" ucciso un comandante senior dell'organizzazione palestinese militante Islamic Jihad. C'è una "alta probabilità" che Ashraf Juda fosse presente nel "centro di comando militare" stabilito nel bersaglio, ha detto l'esercito. Ashraf Juda era un membro di spicco dell'Islamic Jihad. Tuttavia, non è certo se sia stato ucciso nell'attacco alla scuola Al-Tabien.

In precedenza, l'esercito israeliano aveva dichiarato che nel "colpo preciso" all'edificio scolastico nella città di Gaza, "almeno 19 terroristi di Hamas e Islamic Jihad" erano stati uccisi. Ciò può essere confermato da un'indagine dei servizi di intelligence. L'esercito ha pubblicato i nomi e le foto dei sospetti combattenti islamici. "I terroristi hanno operato con l'obiettivo di compiere attacchi contro i soldati israeliani (...) all'interno del cortile della scuola", ha aggiunto l'esercito.

Inoltre, ha sottolineato che l'attacco è stato condotto con "tre tipi precisi di munizioni" e ha assicurato che "l'area in cui si trovavano i terroristi non ha subito danni significativi". Secondo l'Autorità della Difesa Civile nella Striscia di Gaza, 93 persone sono state uccise e decine ferite nell'attacco con i razzi di sabato mattina. L'attacco è avvenuto durante le preghiere del mattino. Tra i morti c'erano 11 bambini e sei donne.

Ancora 111 ostaggi a Gaza

Israele ha accusato Hamas di utilizzare scuole, ospedali e altre strutture civili a scopi militari e di sfruttare i civili come scudi umani sin dall'inizio della guerra nella Striscia di Gaza. Hamas lo nega. La guerra è in corso da più di dieci mesi. È stata innescata dall'attacco su larga scala di Hamas contro Israele dell'ottobre 7. Secondo le figure israeliane, i combattenti dell'organizzazione palestinese radicale islamica e dell'Islamic Jihad hanno ucciso 1198 persone e ne hanno prese 251 in ostaggio nella Striscia di Gaza. Si dice che 111 ostaggi siano ancora trattenuti lì, di cui 39 ufficialmente morti.

In risposta all'attacco, Israele ha condotto operazioni militari su larga scala nella Striscia di Gaza. Secondo le figure del ministero della salute controllato da Hamas, che non possono essere verificate in modo indipendente, almeno 39.790 persone sono state uccise.

L'Unione Europea condanna fortemente gli attacchi in corso nella Striscia di Gaza e chiede un immediato cessate il fuoco. L'Unione Europea sottolinea l'importanza di rispettare il diritto umanitario internazionale e di proteggere i civili, compresi le scuole e gli ospedali, che non dovrebbero mai essere utilizzati a scopi militari. L'Unione Europea è preoccupata per l'uso segnalato di scudi umani e per il numero elevato di vittime civili, compresi bambini e donne.

