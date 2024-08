- Identificazione usata fuggita da un collega paziente

Dopo la fuga di un 26enne dalla struttura di "Misure di Costrizione" di Moringen, in Bassa Sassonia, sono emersi nuovi dettagli sulla fuga. Il fuggiasco ha utilizzato l'identità di un altro paziente per accedere a un'area meno sicura della struttura. Il Ministero della Salute e dell'Assistenza Sociale della Bassa Sassonia ha confermato i resoconti del "Göttingen Daily News" e dell'NDR. L'uomo non è stato adeguatamente controllato quando è entrato nell'area meno sicura, dove si trovano solo coloro che hanno il permesso di uscire regolarmente.

Il fuggiasco non è ancora stato catturato, ma le autorità hanno dichiarato che non rappresenta una minaccia per il pubblico.

È stato anche riferito che il 26enne è stato posto nella sezione chiusa e più sicura della struttura a maggio a causa di un precedente tentativo di fuga. Non era tornato da una licenza permessa e fu poi catturato. La struttura di "Misure di Costrizione" ospita criminali con problemi di abuso di sostanze o di salute mentale, come ordinato da un tribunale.

Più di due settimane fa, il 26enne avrebbe lasciato la struttura di "Misure di Costrizione" vicino a Göttingen attraverso una porta doppia. Un'auto in attesa lo ha portato via. In risposta, l'area del cancello è stata rinforzata con filo spinato, tra le altre misure. Stanno siendo considerati ulteriori passi.

Secondo il Ministero della Giustizia della Bassa Sassonia, il 26enne è stato condannato a quattro anni e sei mesi di prigione per un caso particolarmente grave di rapina a mano armata in una sala scommesse di Hannover. Ha scontato questa condanna al centro di "Moringen Misure di Costrizione" dal novembre 2020.

Ci sono stati diversi casi simili in passato: a novembre, un criminale che era fuggito dalla "Misure di Costrizione" è stato arrestato in Francia, dopo più di quattro mesi dalla sua fuga. A settembre 2022, la polizia di Celle ha catturato un fuggiasco dopo una lunga caccia.

La fuga del 26enne dalla struttura di "Misure di Costrizione" ha sollevato preoccupazioni sulle procedure di sicurezza, poiché non è il primo caso del genere.

Il fatto che il fuggiasco stesse scontando una condanna per rapina a mano armata aggiunge un nuovo livello di complessità al caso, poiché sottolinea la gravità del crimine che stava cercando di evitare.

