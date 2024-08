Identificazione iniziale di un caso di virus del Nilo Occidentale.

Quest'anno, la Germania ha segnalato il suo primo caso di infezione da virus West Nile (WNV) acquisito localmente attraverso le punture di zanzare. L'Istituto Robert Koch (RKI) di Berlino ha fornito queste informazioni relative a una donna nella Sassonia. Entro il 23 agosto, sono stati registrati altri tre casi legati ai viaggi internazionali, che hanno interessato donne in questi casi.

L'infezione da WNV in una donna della regione di frontiera Sassonia-Brandeburgo è stata rilevata attraverso l'analisi di un campione di donazione di sangue, come dichiarato da Jonas Schmidt-Chanasit dell'Istituto Bernhard Nocht per la Medicina Tropicale (BNITM) di Amburgo.

Gli esperti si aspettano un aumento dei casi poiché l'attività del virus nella zona indica un potenziale aumento delle infezioni. Sono stati registrati più casi di infezioni sia nei cavalli che negli uccelli rispetto agli anni precedenti. L'Istituto Friedrich Loeffler (FLI) ha registrato 18 casi del virus negli uccelli e 14 nei cavalli entro il 23 agosto. Le aree particolarmente colpite includono Berlino, Brandeburgo, Sassonia-Anhalt e Sassonia.

Sono stati segnalati anche molti campioni di donatori di sangue contenenti sostanze sospette, il che potrebbe suggerire molte infezioni ancora da confermare. Tuttavia, è importante considerare che il test di screening principale potrebbe reagire anche al virus Usutu, che sta causando una moria improvvisa di stornelli in Germania. Anche se gli esseri umani possono contrarre il virus Usutu, di rado si ammalano.

Diagnosi errata e rilevamento ritardato

Distinguere tra i due virus attraverso l'analisi del DNA può essere difficile e non sempre coronato da successo. I test laboriosi possono anche comportare un ritardo di diverse settimane tra il prelievo dei campioni e l'ottenimento del risultato finale attraverso la sequenza del virus. Pertanto, è possibile che ci siano già molte infezioni non rilevate a causa di questo ritardo.

Circa l'80% delle infezioni da WNV sono asintomatiche e il 20% degli individui presenta sintomi lievi e non specifici come la febbre o l'eruzione cutanea, che spesso vengono trascurati.

La febbre del Nilo occidentale può portare a forme gravi e letali che interessano principalmente gli anziani con patologie preesistenti, che rappresentano meno dell'1% di tutte le infezioni.

Diffusione potenziale nelle aree urbane

Si prevede un significativo aumento dei casi umani se il virus inizierà a diffondersi nella regione del Reno-Main densamente popolata, secondo gli esperti. Attualmente, le zanzare in questa zona sono presumibilmente prive di virus nonostante le condizioni climatiche favorevoli, ma è probabile che questa situazione cambi in futuro.

Lo scorso anno, la Germania ha registrato 7 casi di trasmissione del WNV attraverso le zanzare locali e 17 casi nell'anno precedente. Gli esperti prevedono un aumento del numero di casi nei prossimi anni a causa delle condizioni migliorate per il virus a causa del cambiamento climatico, nonché di epidemie più grandi che si verificano nel Sud-est dell'Europa.

Il WNV è originario dell'Africa, come segnalato dall'FLI. È stato scoperto nel distretto del Nilo Occidentale dell'Uganda nel 1937 e è apparso per la prima volta in Europa nella Francia degli anni '60. In Germania, il virus è stato identificato per la prima volta in un uccello nel agosto 2018.

Le zanzare e gli uccelli possono trasmettere il virus, ma né gli esseri umani né altri mammiferi possono farlo. Sono noti come "ospiti terminali". La febbre del Nilo occidentale è una delle poche malattie trasmesse dalle zanzare in Europa. L'Istituto Robert Koch ha registrato le prime infezioni umane dovute alla trasmissione locale delle zanzare nel 2019.

L'impatto potenziale del ritardo nella rilevazione a causa delle difficoltà di distinzione tra il WNV e il virus Usutu potrebbe portare a molte infezioni non rilevate. L'aumento dell'attenzione sull'educazione sui sintomi e l'importanza della segnalazione dei casi potenziali potrebbe aiutare nella rilevazione precoce e nella gestione.

Inoltre, il previsto aumento dei casi di virus West Nile nelle aree urbane, in particolare nella regione del Reno-Main, sottolinea la necessità di un'educazione sanitaria pubblica completa sulle malattie trasmesse dalle zanzare e sulle misure di protezione per mitigare i rischi.

