- Identificazione iniziale del virus della febbre catarrale degli ovini in Sassonia.

In Sassonia, è stata segnalata una possibile detezione della recente forma di mal Bluetongue. Un allevamento di bestiame nella regione dell'Alta Vogtland è stato colpito, come riferito dall'amministrazione distrettuale. "La conferma definitiva da parte dell'Istituto Friedrich-Loeffler è ancora in attesa". I veterinari locali e gli uffici veterinari dei distretti vicini sono stati informati.

Secondo l'Istituto Friedrich-Loeffler, c'è stato un aumento dei casi di malattia Bluetongue serotipo 3 in Germania dal'inizio di luglio. La causa principale è l'attività elevata, causata dalle condizioni meteorologiche, delle piccole zanzare (gnatte) che trasportano il virus. Per fortuna, gli esseri umani non sono influenzati dal patogeno.

La malattia è stata segnalata anche in Sassonia-Anhalt. A causa della sua vicinanza geografica, la Sassonia non era più considerata immune alla malattia Bluetongue, nonostante non ci fossero stati ancora casi segnalati, secondo il Ministero della Salute. Il ministero ha dichiarato che la malattia colpisce principalmente il bestiame e le pecore, causando loro notevole sofferenza. Il ministro della Salute Petra Köpping (SPD) aveva consigliato all'inizio del mese agli allevatori di bestiame di monitorare da vicino i loro greggi e di segnalare l'ufficio veterinario in caso di sospetto. Gli animali colpiti potrebbero manifestare perdita di appetito, diminuzione della produzione di latte e febbre. La malattia può essere fatale per loro.

Secondo l'amministrazione distrettuale di Plauen, il caso potenziale attuale riguarda un grande allevamento di bestiame.although the virus isn't transmitted directly from animal to animal, suspected animals have been isolated. Now, the laboratory results are being awaited.

Informazioni dall'Istituto Friedrich-Loeffler sulla malattia Bluetongue

Il Ministero della Salute in Sassonia-Anhalt ha anche menzionato che la malattia Bluetongue può causare notevole sofferenza al bestiame e alle pecore. Con il caso potenziale a Plauen, la Sassonia si trova ora di fronte alla possibilità di un' epidemia di malattia.

Leggi anche: