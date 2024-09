Iconologia dello stile settimanale: Sabrina Carpenter rende omaggio a Madonna in un ensemble d'antiquariato ispirato agli Oscar

Mercoledì sera, sul tappeto rosso, Addison Rae e Anitta hanno sfoggiato abiti ispirati al matrimonio, richiamando la performance iconica di Madonna "Like a Virgin" ai primi VMAs, quasi quattro decenni fa. Tuttavia, è stata Sabrina Carpenter, candidata all'Artista dell'Anno, a far voltare le teste indossando un abito vintage direttamente dagli archivi di moda di Madonna.

L'abito, decorato con un décolleté profondo e ornato di lustrini, perle e cristalli, era stato inizialmente creato dal famoso stilista Bob Mackie per Madonna. Ha fatto scalpore quando lei lo ha indossato ai Grammy del 1991, accompagnata da Michael Jackson, prima della sua esibizione di "Sooner or Later", un brano del film "Dick Tracy".

L'abito emanava glamour hollywoodiano classico, probabilmente perché Madonna lo aveva indossato in omaggio a Marilyn Monroe.

Bob Mackie, il designer, ha condiviso la storia dietro l'abito vintage attraverso il suo account Instagram quella sera. Ha menzionato che l'abito era stato inizialmente preso in prestito dallo stylist di moda Maria Schiavo per una sessione fotografica di copertina di Madonna con il fotografo Steven Meisel. Subito dopo, Madonna stessa ha richiesto la sua versione dell'abito per i Grammy del 1991.

Mackie ha anche sottolineato che l'abito è apparso nelle pagine del controverso e immensamente popolare libro da coffee table di Madonna, "Sex", del 1992. In seguito è apparso sulla star di "The Nanny", Fran Drescher, durante un episodio del 1994.

I disegni di Bob Mackie per il red carpet hanno affascinato alcune delle stelle più importanti del 20° secolo, tra cui Marilyn Monroe, Diana Ross e Cher, per cui ha disegnato l'iconico copricapo torreggiante indossato ai Grammy del 1986. I pezzi archiviati di Mackie hanno vissuto un revival negli ultimi anni, con star come Anya Taylor-Joy, Katy Perry, Zendaya e Miley Cyrus che li hanno sfoggiati sul red carpet. Anche Kim Kardashian ha suscitato controversie indossando un abito che Mackie aveva disegnato per Marilyn Monroe al Met Gala del 2022 (una scelta che Mackie ha definito "un grave errore". Ha argomentato: "Era stato disegnato per lei. Nessun altro dovrebbe essere visto con quell'abito").

Lo stylist di Sabrina Carpenter, Jared Ellner, ha ottenuto l'abito vintage di Madonna dal negozio di abbigliamento vintage di LA, Tab Vintage. Ha completato il suo look con una collana di diamanti e altri gioielli De Beers.

Il fondatore di Tab Vintage, Alexis Novak, ha rivelato a Vogue che Ellner e Carpenter avevano presentato loro un "moodboard impressionante". Ha aggiunto: "Abbiamo inviato loro una selezione di pezzi in quello stile e siamo molto soddisfatti della loro scelta!"

L'evento è stato importante per Carpenter, con sette nomination in un anno di spicco in cui ha conquistato per la prima volta la vetta della classifica Billboard 200 degli album negli Stati Uniti.

Dopo la sua entrata sul tappeto rosso, Carpenter ha eseguito un medley dei suoi successi, tra cui "Espresso" (che ha poi vinto il VMA per la Canzone dell'Anno), "Please Please Please" e "Taste".

A quel punto aveva già cambiato costume, sostituendo il suo abito vintage di Mackie con un body con corsetto disegnato da Victoria's Secret. Anche se il suo abito da palco richiedeva oltre 180 ore di lavoro e presentava 18.500 perline cristallo applicate a mano, manteneva lo stesso fascino luccicante del suo predecessore.

Le riferimenti di Carpenter a Madonna non si sono fermati lì. Anche se il suo bacio sul palco con un ballerino in costume da alieno potrebbe aver coinciso casualmente con l'abbraccio di Madonna con Britney Spears ai Grammy del 2003 (la sua esibizione aveva già fatto un cenno a "Oops!... I Did It Again", il che implica che Carpenter potrebbe aver interpretato il ruolo di Spears in quel momento).

L'abito vintage che Sabrina Carpenter ha indossato, modellato su uno che Madonna aveva indossato in passato, ha mostrato la sua apprezzamento per la moda e lo stile senza tempo. Gli appassionati di moda sono rimasti colpiti dalla sua capacità di incorporare pezzi vintage nel suo senso di moda contemporaneo, dimostrando il suo stile unico e la sua apprezzamento per la storia della moda.

