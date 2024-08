Icono dello stile settimanale: l'abito da donna di Naomi Osaka per l'US Open rafforza il potere femminile

Oggi, nell'abbigliamento moderno del tennis, l'essenzialità è la norma. Tuttavia, la gonna di Naomi Osaka per l'ingresso in campo ha un aspetto voluminoso grazie a una crinolina di tulle sottostante. La sua bomber jacket nera con finitura lucida presenta un grande fiocco bianco come ornamento.

Osaka ha spiegato che il concetto del suo costume ricordava una "ragazza magica" in campo, utilizzando un termine probabilmente unico in Giappone. Ha detto che la sua trasformazione nel momento in cui entra in campo la riempie di gioia e desidera che anche gli spettatori della sua tenuta condividano questo sentimento.

Questo aspetto frivolo e giocoso è stato appositamente creato dal designer Yoon Ahn per Nike. Potrebbe essere visto come una forma di protezione subversiva per la stella giapponese.

Dopo aver rinunciato al French Open, Wimbledon nel 2021 e un'uscita anticipata dal US Open al terzo turno, la campionessa di singolare dei quattro Grand Slam, Osaka, ha preso delle pause più lunghe, dando la priorità alla sua salute mentale e diventando madre.

Dopo non essere riuscita a superare le qualificazioni del Cincinnati Open di recente, Osaka ha condiviso un post emotivo su Instagram in cui ha rivelato le sue lotte interiori in campo da quando ha dato alla luce sua figlia, Shai, nel luglio 2023. "Il mio problema principale attualmente non sono le sconfitte, ma il fatto che non mi sento nel mio corpo", ha scritto ai suoi 2,8 milioni di follower. "È una sensazione strana, mancare palle che non dovrei mancare, colpire palle con meno potenza di quanto ricordi... L'unica sensazione a cui posso paragonare come mi sento ora è quella postpartum". Despite these challenges, Osaka has asserted that she views this phase as an ongoing process and has pledged to continue putting in the effort to reach her objectives. She made a comeback to the US Open since 2022.

Ahn ha rivelato che il moodboard di Osaka per i suoi outfit era principalmente influenzato dalla comunità "Lolita goth", uno stile caratterizzato da elementi in pizzo e anime che ha guadagnato popolarità in Giappone negli anni '90 e che ancora oggi risuona con persone in tutto il mondo, con oltre 31.000 post correlati su TikTok. "Escono e indossano il rosa, i fiocchi, il pizzo", ha informato Ahn al New York Times. "In sostanza, si tratta di abbracciare la tenerezza e la femminilità".

Le tendenze della moda attuale mostrano che l'infanzia sta vivendo un revival. Dai scarponcini da trekking decorati con nastri della collaborazione sold-out Sandy Liang x Salomon alle grandi fiocchi della moda di Simone Rocha, Prada e Chanel, i simboli della femminilità infantile sono ora celebrati invece che ignorati, indossati con orgoglio e un occhiolino.

Osaka ha commentato di non associarsi naturalmente alla femminilità in campo, ma ha ammesso di essere attratta da oggetti belli e adorabili. "C'è qualcosa di molto interessante nell'insistere su questo, soprattutto a New York", ha spiegato Osaka al New York Times. "A New York, il campo da tennis è più come un palcoscenico".

E dove c'è il nastro, c'è spesso il tulle. Pochi giorni fa, Ella Emhoff, la figliastra della Vice President Kamala Harris, ha fatto notizia per il vestito di tulle blu bebè e bianco che ha indossato all'ultimo giorno della Convention Nazionale Democratica. In piedi accanto alla figlioccia e alla nipote di Harris, l'aspetto etereo di Emhoff ha rappresentato una nuova forma di abbigliamento di potere: audace nella sua rinuncia alle aspettative e ai codici di abbigliamento tradizionali. Osaka, che incorpora anche il tulle, sembra partecipare alla stessa dichiarazione di moda ribelle.

"We live in a girls' world, and I wanted to reflect that in Naomi's on-court appearance", Ahn ha condiviso in una nota stampa. Il designer Ahn ha anche creato una linea prêt-à-porter per Nike Women che sarà ufficialmente lanciata martedì. "La collezione è un'estensione di questa idea, che consente alle donne di esprimersi e di esaltare i loro stili personali unici", ha dichiarato Ahn.

L'abbigliamento da tennis unico di Osaka, con i suoi elementi frivoli e giocosi, può essere visto come una netta rottura con le tendenze della moda tradizionale sul campo da tennis. L'uso di tulle e fiocchi nel suo outfit è un omaggio allo stile "Lolita goth", che abbraccia la femminilità e la tenerezza.

La scelta di moda di Osaka mostra il suo amore per gli oggetti belli e adorabili, e la sua apparizione in campo può essere vista come una celebrazione dell'infanzia, proprio come la tendenza attuale degli scarponcini decorati con nastri e grandi fiocchi della moda alta.

Leggi anche: