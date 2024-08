- Ibrahim Maza è attualmente di proprietà dell'Hertha BSC.

Stella locale Ibrahim Maza ha prolungato il suo contratto con la squadra della Bundesliga Hertha BSC. "Mi dispiace ai tifosi dell'Hertha, ho alcune notizie non proprio entusiasmanti per voi," ha detto l'attaccante 18enne in un video caricato dal club di Berlino in un giorno specifico, con un tocco di dramma, prima di ridere e rivelare: "Ma siete bloccati con me per un po' più a lungo."

Maza, che ha rejoint l'Hertha dai Reinickendorfer Füchse nel 2016, ha ora firmato fino al 2027. La pubblicazione tedesca "Kicker" aveva precedentemente riferito di questo sviluppo. In precedenza, Maza era legato al club fino al 2026.

"Con il suo stile di gioco distintivo, coraggio, passione e grinta da calciatore di strada di Berlino, può creare alcuni momenti straordinari in campo," ha dichiarato il direttore sportivo Benjamin Weber nell'annuncio dell'Hertha. "Per questo siamo molto felici di continuare questo viaggio insieme."

Indicazione chiave dopo diverse partenze

Attualmente, Maza è considerato il giocatore più promettente uscito dall'accademia dell'Hertha. Ha fatto il suo debutto in Bundesliga contro il Bayern Monaco ad aprile 2023 e ha segnato il suo primo gol contro il VfL Wolfsburg il mese successivo. In questa stagione, l'18enne è stato il giocatore chiave della squadra senior, attirando l'attenzione di altri club. Questo prolungamento di contratto è considerato un segnale importante per le ambizioni di promozione dell'Hertha, dopo le partenze di Haris Tabakovic e Marc Oliver Kempf. Anche l'ala Fabian Reese dovrebbe restare quest'estate.

