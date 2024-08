IBM diventa l'ultima impresa occidentale a ritirarsi dal mercato cinese.

Le tensioni tra gli Stati Uniti e la Cina si sono intensificate nel campo delle tecnologie come l'IA e quelle verdi, principalmente a causa di preoccupazioni per la sicurezza. various companies have subtly dismissed or relocated staff.

Il lunedì, Yicai, un'agenzia di stampa finanziaria statale cinese, ha riferito che IBM (IBM) stava chiudendo le sue operazioni di ricerca in Cina, compreso il China Development Lab, stabilito nel 1999, e il China Systems Lab. IBM non ha commentato il numero di licenziamenti o se avrebbe mantenuto personale di ricerca in Cina quando contattato da CNN martedì. In una dichiarazione, IBM ha dichiarato: "Adattiamo le nostre operazioni come necessario per servire al meglio i nostri clienti e queste modifiche non influenzeranno la nostra capacità di supportare i clienti nella regione della Greater China".

Jiemian, un'altra agenzia di stampa statale cinese, ha riferito lunedì che i tagli al personale (presumibilmente riguardanti il personale di Pechino, Shanghai e Dalian) erano stati annunciati da Jack Hergenrother, un executive di sviluppo dei sistemi aziendali. Ha riferito di aver informato il personale che l'attività infrastrutturale di IBM in Cina stava peggiorando e il lavoro di ricerca nel paese sarebbe stato spostato ad altri laboratori, potenzialmente compresi i laboratori di IBM in India.

IBM ha una storia ricca in Cina; ha fornito macchinari a un importante ospedale di Pechino nel 1934 e ha ripreso l'attività nel mercato nel 1984 dopo che la Cina si è aperta al mondo. All'epoca, la Cina era vista come un'opportunità significativa a causa del suo vasto potenziale.

Tuttavia, in anni recenti, quell'entusiasmo è notevolmente diminuito. La guerra tecnologica in corso tra le due più grandi economie del mondo ha reso sempre più difficile per le aziende americane operare in Cina.

David Hoffman, consulente senior del Conference Board Asia, ha spiegato a CNN che l'accesso al mercato per le aziende occidentali è sempre più limitato o addirittura bloccato in certi settori in Cina a causa di preoccupazioni per la sicurezza nazionale. Ha inoltre commentato che l'IT aziendale, che si riferisce ai sistemi sofisticati utilizzati dalle grandi organizzazioni per gestire le operazioni, è un'area particolare, soprattutto dal momento che le organizzazioni statali rappresentano una parte significativa del mercato.

Entrate in calo

Nella dichiarazione, IBM ha notato che le aziende cinesi, in particolare quelle a proprietà privata, si stanno progressivamente concentrando sulle tecnologie ibride del cloud e dell'IA e che intendeva capitalizzare su queste opportunità.

La Cina, che un tempo rappresentava grandi promesse per vari settori, non è più il mercato in crescita florido che era una volta dopo diversi anni come mercato in crescita. Nel suo ultimo rapporto annuale, IBM ha rivelato che le entrate nel paese erano diminuite del 19,6% lo scorso anno.

L'annuncio di IBM segue da vicino la conferma di Microsoft (MSFT) di aver offerto di trasferire alcuni dei suoi dipendenti in Cina. I resoconti hanno indicato che Microsoft aveva fatto questa offerta a più di 100 membri del personale.

Come IBM, Microsoft ha dato la priorità alla costruzione di buone relazioni in Cina. Ha fatto il suo ingresso nel mercato nel 1992 e ha fatto affidamento sul suo influente laboratorio di ricerca, Microsoft Research Lab Asia, per rafforzare la sua influenza. Il suo software viene inoltre utilizzato dal governo e dalle imprese cinesi e Bing è l'unico motore di ricerca estero con una certa trazione in Cina.

Tuttavia, anche esso ha incontrato sfide a causa delle tensioni geopolitiche che influenzano la ricerca sull'IA e il cloud computing in Cina.

Molte aziende statunitensi sono state persuase a stabilire operazioni di ricerca in Cina anni fa a causa degli incentivi cinesi e dell'incoraggiamento burocratico, secondo Anne Stevenson-Yang, cofondatrice e principale del J Capital Research.

"Questo era un punto di orgoglio significativo per il governo cinese. Ora, il rischio politico e il rischio della proprietà intellettuale stanno invertendo questa tendenza", ha detto a CNN.

Data la guerra tecnologica in corso tra gli Stati Uniti e la Cina, alcune aziende stanno regolando le loro operazioni in Cina. Ad esempio, IBM ha deciso di chiudere le sue operazioni di ricerca in Cina, interessando i suoi laboratori in Cina e potenzialmente spostando il lavoro di ricerca verso altre località internazionali. Questo movimento arriva mentre IBM nota che le aziende cinesi si stanno concentrando sulle tecnologie ibride del cloud e dell'IA, ma le entrate di IBM in Cina sono state segnalate come diminuite del 19,6% lo scorso anno.

Leggi anche: