Ian Ziering "sollevato" per essere rimasto "illeso" dopo un alterco con dei motociclisti

"Ho avuto un incidente allarmante che ha coinvolto un gruppo di individui in mini moto. Mentre ero bloccato nel traffico, la mia auto è stata avvicinata in modo aggressivo da uno di questi motociclisti che ha dato vita a uno scontro inquietante. Nel tentativo di valutare eventuali danni, sono uscito dalla mia auto. Questa azione, purtroppo, è degenerata in un alterco fisico, che ho affrontato per proteggermi", ha scritto Zierling in una dichiarazione condivisa su Instagram lunedì sera.

Un video ottenuto e pubblicato da TMZ sembra mostrare Ziering vicino a un'auto parcheggiata in un confronto e in un alterco fisico con un gruppo di individui che stavano guidando piccole moto su Hollywood Boulevard.

Non è chiaro cosa sia successo prima del video.

Una portavoce del Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha dichiarato alla CNN che sta indagando su una denuncia per percosse che indica Ziering come vittima di un incidente che coinvolgeva delle minibike.

Domenica la figlia di Ziering era con lui in quel momento.

"Sono sollevato nel riferire che sia io che mia figlia siamo completamente illesi, ma l'incidente mi ha lasciato profondamente preoccupato per la crescente audacia di questi gruppi che disturbano la sicurezza e la pace pubblica", continua il post di Ziering. "È in momenti difficili come questi che la forza e l'unità della nostra comunità sono fondamentali".

