Ian McKellen si sente abbastanza sicuro da camminare ancora una volta per le strade pubbliche.

Durante una rappresentazione al teatro Noel Coward di Londra nel mese di giugno, il noto attore Ian McKellen, famoso per il suo ruolo di Gandalf in "Il Signore degli Anelli", ha fatto un capitombolo. Interpretando John Falstaff in "King's Player", l'85enne è inciampato durante una scena di lotta e è caduto tra il pubblico. McKellen ha ricordato in un'intervista con la rivista Saga: "Il mio piede è rimasto incastrato in una sedia e mentre cercavo di liberarlo sono scivolato su un giornale spiegazzato sul palco. Ho avuto l'impressione di essere su uno skateboard, barcollavo, e sono finito sulle ginocchia di qualcuno in prima fila".

McKellen ha descritto la caduta come "brutta". Ha confessato: "L'ho rivissuta molte volte da allora". Le conseguenze dell'incidente gli hanno lasciato un dolore persistente.

L'attore continua a fare i conti con "un persistente dolore alla spalla". Ha detto in un'intervista con una rivista britannica: "Sono cauto, ho paura che qualcuno possa urtarmi, quindi non esco molto". I suoi infortuni - un polso rotto, vertebre fratturate e un collarino - non si sono ancora completamente rimessi. La sua mano destra è ancora ingessata.

Un incidente fortunato

Nonostante la caduta, McKellen è stato fortunato, poiché il suo costume imbottito lo ha salvato da lesioni più gravi. Indossando un "vestito grasso" per il ruolo, ha detto: "Sono stato fortunato".

L'incidente ha scosso McKellen, ma lui è rimasto ottimista, dicendo a se stesso: "Non sono troppo vecchio per recitare, è stato solo un incidente sfortunato".

La caduta durante lo spettacolo è stata esaminata dalla Commissione per garantire che le misure di sicurezza fossero in atto per le future rappresentazioni. Nonostante l'incidente, McKellen ha espresso gratitudine per le caratteristiche protettive del suo "vestito grasso".

