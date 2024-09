Prossimi Sequel Cinematografici del Signore degli Anelli - Ian McKellen riprenderà il suo ruolo di Gandalf, il mago incantato?

La nuova stagione di "The Rings of Power" su Amazon Prime Video ha scatenato l'entusiasmo tra i fan e sta ricevendo aggiornamenti soprannaturali direttamente dalla Terra di Mezzo. L'attore leggendario Ian McKellen (85), noto per il suo ruolo di Gandalf nel trilogy originale e nei film "The Hobbit", potrebbe tornare per i prossimi film "The Lord of the Rings" diretti da Andy Serkis (60). Durante un'intervista con "Big Issue", McKellen ha ammesso di essere stato contattato per il revival, ma con l'età che entra in gioco, c'è un senso di urgenza.

McKellen ha espresso il suo duraturo interesse per "The Lord of the Rings". Ha dichiarato: "Sembra che l'entusiasmo per questa storia non stia diminuendo tanto presto. Mi hanno detto di recente che ci sono altri film in arrivo e sperano che io torni come Gandalf". Tuttavia, è ancora all'oscuro dei dettagli: "Per quanto riguarda quando e come si svolgerà la trama, sono all'oscuro. La sceneggiatura non è ancora stata scritta, quindi devono affrettarsi".

La carriera di McKellen come attore, anche a 85 anni, sembra lungi dall'essere finita. In una precedente intervista a "BBC Breakfast", aveva dichiarato di voler continuare a recitare finché le sue funzioni fisiche glielo permetteranno.

Di recente, la Warner Bros. ci ha sorpresi annunciando nuovi film nell'universo di "The Lord of the Rings", con il primo previsto per il 2026. "The Hunt for Gollum" e i suoi sequel si concentreranno nuovamente su Gollum, interpretato da Andy Serkis. Serkis farà anche il suo debutto alla regia, mentre Peter Jackson (62), che aveva precedentemente diretto "The Lord of the Rings" e "The Hobbit", sarà un consulente. Jackson collaborerà con i compagni di lunga data della Nuova Zelanda, gli sceneggiatori Fran Walsh (65) e Philippa Boyens (62), per la sceneggiatura del primo film su Gollum.

Hanno espresso il loro entusiasmo in una dichiarazione di maggio: "Essere parte della Terra di Mezzo ancora una volta con il nostro amico Andy Serkis che ancora ha un conto in sospeso con Gollum è un onore e un privilegio! In quanto fan della vasta mitologia di J.R.R. Tolkien, siamo orgogliosi di lavorare su un'altra epica avventura!"

Inoltre, "The Lord of the Rings: The Battle of the Rohirrim", diretto da Kenji Kamiyama (58), uscirà più tardi quest'anno il 12 dicembre. Ambientato 260 anni prima de "The Lord of the Rings: The Two Towers", è un prequel animato.

Il possibile ritorno di McKellen come Gandalf nei prossimi film "The Lord of the Rings" è diventato un argomento caldo tra i fan, con molti mezzi di comunicazione che coprono la storia. L'annuncio di nuovi film "The Lord of the Rings", tra cui "The Hunt for Gollum" e "The Lord of the Rings: The Battle of the Rohirrim", ha generato molte notizie ed entusiasmo nel genere fantasy.

