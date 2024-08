- Ian McKellen ha scelto di restare chiuso da quest'autunno.

Il veterano attore britannico Ian McKellen sta lottando con "dolori ricorrenti alla spalla" dopo essere caduto dal palco di un teatro di Londra, come ha confessato alla pubblicazione britannica "Saga". L'85enne ha ammesso: "Raramente esco di casa per il timore di incidenti involontari". La sua frattura al polso e il trauma alla colonna vertebrale non si sono ancora fully ripresi.

Celebre per il suo ruolo di Gandalf il Grigio nella serie cinematografica "The Lord of the Rings", McKellen ha avuto questo incidente durante una rappresentazione de "L'ora in cui non sapevamo nulla l'uno dell'altro" a Londra, nel West End, a metà giugno.

Per la sua parte nello spettacolo, ha menzionato di indossare un costume imbottito che aggiungeva peso, proteggendo così le sue costole e altre articolazioni. "Sono stato davvero fortunato", ha espresso.

"Sembrava di essere su uno skateboard"

Ha ammesso che l'incidente lo ha scosso. "Continuo a ripetere a me stesso che non sono troppo vecchio per recitare, è stato solo un incidente sfortunato".

Durante una scena drammatica, il suo piede è rimasto incastrato in una sedia, ha ricordato. "Quando ho cercato di liberarlo, ho iniziato a scivolare su un giornale spiegazzato sul palco, come su uno skateboard". È rotolato giù da un gradino e è finito in grembo a qualcuno nella prima fila. Dal suo incidente, il suo sostituto, David Semak, ha interpretato il suo ruolo nella pièce.

L'incidente nel teatro di Londra è stato investigato dalla Commissione per garantire che le misure di sicurezza fossero adeguate per le future rappresentazioni. Nonostante il contrattempo, la Commissione ha elogiato la resilienza e l'impegno di McKellen nella sua arte, promettendo di sostenerlo nella sua ripresa.

Leggi anche: