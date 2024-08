- I Würzburg Kickers proclamano con orgoglio: "Abbiamo un notevole potenziale di successo"

Sul grembo del loro campione, i delusi Würzburg Kickers hanno ricevuto molti incoraggiamenti dai loro fedeli tifosi. "Tieni alto il morale," risuonava ripetutamente dalle loro voci. Proprio come cinque anni fa, i Würzburg Kickers sono stati eliminati nella fase iniziale della DFB-Pokal contro la squadra di élite TSG 1899 Hoffenheim, questa volta in un emozionante shootout ai rigori.

"Avremmo potuto fare qualcosa di importante," ha dichiarato l'allenatore Markus Zschiesche dopo la sconfitta ai rigori per 3:5 della sua squadra di quarta divisione contro la squadra della Europa League. "Ma se si riesce a dare il colpo di grazia in una partita del genere e si lotta fino alla fine, sarebbe fantastico. Se affrontiamo ogni partita della stagione con questa determinazione, saremo difficili da battere."

Blackout e autogol

I giocatori di Hoffenheim hanno sentito le vibrazioni. Un blackout del portiere sostituto Luca Philipp ha aperto la strada a Enes Küc dei Kickers per mettere in vantaggio i piccoletti di fronte a 9.511 spettatori già all'11º minuto. Un autogol di Ebrahim Farahnak (18º minuto) ha rimesso in gioco i Kraichgauer. Moritz Hannemann dei Würzburg (100º minuto) ha riconquistato il vantaggio, solo per Marius Bülter (107º minuto) che ha pareggiato di nuovo il punteggio.

"Portiamo via molta fiducia perché si può vedere di cosa siamo capaci," ha commentato Hannemann dopo la prestazione impressionante della squadra della Regionalliga, che attualmente si classifica all'ottavo posto. "Se tutti danno il massimo, possiamo raggiungere grandi cose."

Il capitano fallisce

La squadra di Würzburg ha affrontato Hoffenheim con determinazione e fiducia. Solo durante lo shootout ai rigori - dopo che i tempi supplementari erano finiti 2:2 - il portiere di Hoffenheim Philipp, da tempo sfortunato, ha salvato contro il capitano Dominik Meisel e ha mandato in frantumi i sogni di coppa.

Ma c'è stata comunque incoraggiamento per i Kickers dai loro tifosi. "Hanno ragione, dobbiamo tenere alto il morale e andare avanti," ha detto Hannemann dopo una notte da ricordare. "Ma è difficile ora."

