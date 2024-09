I White Stripes fanno causa alla campagna di Trump per aver usato l'esercito delle sette nazioni.

Jack e Meg White, precedentemente del duo rock The White Stripes, hanno presentato una causa in un tribunale federale di New York il lunedì, accusando Donald Trump e la sua campagna di "uso manifesto" e violazione del copyright del loro brano del 2003 "Seven Nation Army".

La causa, ottenuta da CNN, afferma che i due musicisti "si oppongono fermamente" alle politiche e alle azioni intraprese dal convenuto Trump durante la sua presidenza, nonché alle politiche proposte per il suo eventuale secondo mandato, senza il loro consenso. Affermano che il brano è stato utilizzato senza la loro conoscenza o approvazione.

CNN ha tentato di raccogliere commenti dalla campagna Trump e dai rappresentanti di Jack White. The White Stripes si sono sciolti nel 2011.

Di recente, Jack White ha annunciato la sua intenzione di intraprendere azioni legali dopo che Margo Martin, un vice direttore delle comunicazioni per la campagna Trump, ha pubblicato un video sui social media di Trump che sale su un aereo, con "Seven Nation Army" che suona in sottofondo. Tale video è stato successivamente eliminato.

Nella loro causa, gli avvocati dei White affermano che i convenuti hanno ignorato i tentativi pre-litigation di risolvere queste questioni, lasciando ai White altra scelta che quella di ricorrere a un rimedio legale per far rispettare i loro diritti.

I White si uniscono a un numero di artisti che si sono opposti all'uso della loro musica da parte di Trump per la sua campagna, come Celine Dion, Foo Fighters e ABBA. Tuttavia, i White sono gli unici artisti viventi ad aver presentato una causa contro Trump nel 2024.

L'eredità del cantante soul Isaac Hayes ha anche fatto causa alla campagna Trump per violazione del copyright. Lo scorso settimana, un giudice federale ha emesso un'ordinanza preliminare contro la campagna Trump, proibendo ulteriori utilizzi del brano "Hold On, I’m Coming". Si tratta del primo caso in cui un tribunale ha ordinato a Trump di interrompere l'uso di una specifica canzone, nonostante le obiezioni pubbliche degli artisti, durante questo ciclo elettorale.

La decisione dei White Stripes di presentare una causa è derivata dalla loro preoccupazione per l'uso improprio del loro brano iconico "Seven Nation Army" come intrattenimento durante gli eventi politici di Donald Trump.

