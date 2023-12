I Warriors sfoggiano un'offensiva quasi storica contro i Grizzlies, mentre i Bucks battono i Celtics

Ma tutto è cambiato al Chase Center contro i Memphis Grizzlies, che hanno offerto una prestazione offensiva quasi storica nella postseason in una convincente vittoria per 142-112 in gara 3 della serie di semifinale della Western Conference.

Le tre dinamiche guardie di Golden State - Steph Curry, Jordan Poole e Klay Thompson - hanno combinato per 78 punti, mentre l'attacco dei Warriors ha illuminato la difesa dei Grizzlies.

Curry ne ha segnati 30, Thompson ne ha segnati 21, mentre Poole - che sta vivendo una stagione da urlo - ha aggiunto 27 punti dalla panchina.

Nella loro prestazione da 142 punti, i Warriors hanno tirato con il 63,1% dal campo, il secondo miglior risultato nella storia della postseason NBA.

"Quando ci fidiamo l'uno dell'altro e riusciamo a colpire l'uomo libero, abbiamo un tiro così buono che siamo capaci di serate come questa", ha dichiarato Thompson ai media.

Con questa vittoria i Warriors si portano in vantaggio per 2-1 nella serie di playoff al meglio delle sette partite.

'Rottura del codice'

Per i Grizzlies, Ja Morant è stato il miglior marcatore con 34 punti, nonostante abbia perso gli ultimi sei minuti di gioco per un apparente infortunio al ginocchio.

Morant, reduce da un'impressionante prestazione da 47 punti in gara-2, è uscito dalla partita dopo essersi apparentemente stirato il ginocchio destro a causa di una torsione di Poole mentre cercava di recuperare una palla vagante.

A 6:19 dalla fine del quarto quarto, Morant è stato visto zoppicare verso gli spogliatoi. L'allenatore di Memphis Taylor Jenkins ha dichiarato che il giocatore è stato sottoposto a ulteriori esami per valutare l'infortunio.

Dopo la partita, Morant ha twittato una clip dell'incidente con la didascalia: "Ho rotto il codice". Il tweet è stato poi cancellato.

Il tweet di Morant sembrava essere un riferimento all'allenatore dei Warriors Steve Kerr che aveva detto che la guardia di Memphis Dillon Brooks aveva "infranto il codice" durante gara 2 quando aveva colpito Gary Payton II alla testa da dietro mentre Payton II stava salendo per un lay-up a poco meno di tre minuti dall'inizio della partita. La guardia dei Warriors ha riportato una frattura al gomito.

Brooks è stato espulso dopo aver subito un fallo flagrante 2 - descritto nel regolamento NBA per un contatto ritenuto "non necessario ed eccessivo" - su Payton II ed è stato sospeso per gara 3.

Jenkins ha detto che Poole ha "afferrato il ginocchio e l'ha strattonato", ma Poole ha negato di aver fatto intenzionalmente del male all'avversario.

"Ho colpito la palla e stavo andando a prenderla. Ovviamente non si vuole vedere nessuno farsi male. Non sono nemmeno quel tipo di giocatore. Rispetto tutti", ha detto.

"Spero che si rimetta e che lo vedremo in campo la prossima partita. Non gioco mai così sul serio. Non è il mio tipo di gioco".

Fino alla fine

I Milwaukee Bucks hanno sconfitto i Boston Celtics per 103-101 in gara 3 della serie di semifinale della Eastern Conference, grazie soprattutto a una prestazione dominante di Giannis Antetokounmpo.

Reduce da una prestazione atipica e scadente in gara 2 a Boston, Antetokounmpo ha segnato 42 punti, realizzando anche il canestro della vittoria a 44,3 secondi dalla fine del quarto quarto.

I Celtics hanno messo in atto un'entusiasmante rimonta che ha portato a un finale da brivido, ma il due volte MVP ha ripreso il controllo per i campioni NBA in carica.

Ma è stato un finale nervoso per i Bucks, perché il tip-in dell'attaccante dei Celtics Al Horford proprio alla sirena è stato giudicato come appena arrivato dopo lo zero del tempo, il che significa che i Bucks sono in vantaggio per 2-1 nella serie best-of-seven.

"Ci saranno delle difficoltà, ma alla fine della giornata, se si continua a lavorare e si mantiene la rotta, si avrà successo", ha detto Antetokounmpo. "Se non si mantiene la rotta, non si avrà successo. È così semplice".

Jaylen Brown ha guidato i Celtics con 27 punti e 12 rimbalzi, mentre Horford ha aggiunto 22 punti e 15 rimbalzi.

Le squadre si affronteranno per gara 4 a Milwaukee lunedì sera.

Fonte: edition.cnn.com