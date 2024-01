I Warriors battono i Mavs 112-87 in gara 1 delle Western Conference Finals

Ma è stato Andrew Wiggins a fare la differenza, tenendo lo sloveno a 20 punti con 6 su 18, di cui 2 su 10 in tiri contestati - il minimo storico di Doncic nei playoff. Con un graffio sul viso che Wiggins gli ha accidentalmente inflitto, Doncic ha fatto una figura sconfortata dopo la partita.

Mentre Wiggins ha messo a tacere Doncic, tutti i titolari di Golden State hanno contribuito con una doppia cifra e Jordan Poole ne ha aggiunti 19 dalla panchina, mentre i Warriors hanno sconfitto i Mavs per 112-87 in Gara 1 mercoledì.

Curry ha guidato i Warriors con 21 punti e 12 rimbalzi, mettendo a segno la sua 18esima doppia-doppia in carriera nei playoff.

"È per questo che è stato scelto come numero 1", ha detto Klay Thompson parlando del suo compagno di squadra Wiggins. "Non si può insegnare l'atletismo. Non si può insegnare la lunghezza. Non si può insegnare il suo tempismo. Sono felice che il mondo stia vedendo chi è veramente".

La difesa dei Warriors non si è limitata a Wiggins, ma ha limitato il solito prolifico attacco dei Mavs a 11 su 48 da tre punti.

"Un ottimo lavoro. Tutto qui", ha detto Doncic ai media dopo la partita. "Hanno fatto un ottimo lavoro".

La partita è iniziata in modo competitivo, con il vantaggio che si è scambiato due volte, prima che i Warriors si staccassero a metà del primo quarto e non si fermassero più.

All'intervallo i Mavs erano sotto di soli nove punti e ancora in corsa, ma un terzo quarto imperioso in cui Golden State ha superato Dallas per 34-24 ha sigillato la vittoria.

Durante un 10-0 che ha portato i Warriors in vantaggio per 64-47, Curry ha realizzato due tiri da tre consecutivi e ha iniziato a ballare per festeggiare.

"Siamo molto a nostro agio su questo palcoscenico", ha detto Curry ai media dopo la partita. C'è più gratitudine per il fatto di essere tornati qui e un maggior senso di urgenza nel non lasciarsi sfuggire l'opportunità".

"Chissà come andrà a finire, ma mi sto godendo ogni momento... perché sono due anni che non giochiamo partite importanti in questo periodo dell'anno. È speciale".

Un 8-0 all'inizio del quarto quarto ha lasciato i Warriors in vantaggio di 27 punti sul 96-69 e ha di fatto messo la partita fuori dalla portata di Dallas.

"Il nostro attacco arriverà", ha detto il playmaker dei Mavs Jalen Brunson. "Saremo a posto in attacco. Stasera abbiamo avuto molti buoni tentativi e se ci fidiamo della nostra etica del lavoro e della nostra tecnica, mi sento a mio agio con i tiri che abbiamo ottenuto stasera".

Gara 2 della serie best-of-seven è in programma venerdì a San Francisco.

