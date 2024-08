- I volontari militari e civili tedeschi sono coinvolti negli sforzi di pulizia dopo l'alluvione.

Il'esercito tedesco ha aiutato nelle operazioni di pulizia post-alluvione a Bruchsal, una città del distretto di Karlsruhe. Numerosi soldati, secondo le autorità cittadine, erano presenti nel fine settimana, rimuovendo fango e detriti pesanti con i loro camion. Anche i lavoratori locali del cortile municipale e molti volontari si sono uniti, soprattutto sabato. Le operazioni di pulizia proseguono a pieno ritmo, secondo i resoconti della città. Anche a Gondelsheim, città confinante, sono proseguite le operazioni di pulizia post-alluvione.

Alloggio e Supporto Emotivo

Il sindaco Markus Rupp del SPD ha dichiarato che le persone in grave bisogno di alloggio temporaneo e di aiuto a distanza possono usufruire dell'alloggio presso la Sala della Bach. Questa struttura servirà anche come piattaforma per collegare potenziali aiutanti e persone interessate. Per coloro che cercano un po' di conforto emotivo, la Sala della Bach è il luogo ideale dove essere domenica.

Il sindaco Cornelia Petzold-Schick di Bruchsal, insieme ai Verdi, ha espresso gratitudine all'esercito tedesco per il loro servizio volontario. Le organizzazioni di soccorso e i volontari erano vicini all'esaurimento dopo giorni di intense operazioni di pulizia. Il Ministro dell'Interno Thomas Strobl della CDU ha lodato gli sforzi, sottolineando che possiamo sempre contare sul nostro esercito.

Bruchsal ospita il Reggimento di difesa ABC 750 "Baden" con circa 1.400 soldati e civili. Di stanza nel campo di addestramento del generale Dr. Speidel, sono responsabili della protezione contro armi atomiche, biologiche e chimiche.

Il sindaco parla delle paure primitive

Un'alluvione improvvisa mercoledì ha causato un drammatico aumento del livello del fiume Saalbach, che ha superato i suoi argini in pochi minuti. Il centro di previsione delle alluvioni del Baden-Württemberg ha riferito che il livello dell'acqua a Bruchsal ha superato i 2,13 metri - superando il livello di alluvione centennale (2,10 metri). interi quartieri sono stati improvvisamente sommersi, con strade e seminterrati allagati.

Il sindaco Petzold-Schick ha commentato: "Ci siamo trovati in una situazione di alluvione veramente preoccupante". Il rapido allagamento delle strade ha causato fiumi distruttivi, rendendo i seminterrati e gli spazi abitativi inaccessibili e lasciando senza parole di fronte alla potenza della natura. Tale situazione desta paure primitive.

Più di 400 frigoriferi e freezer rovinati sono stati raccolti

"Da allora, abbiamo lavorato senza sosta", ha notato il sindaco. La città ha fornito tutto l'aiuto e la disponibilità necessari per far fronte alla situazione di pulizia attuale. Secondo la città, sono stati rimossi più di 2.000 metri cubi di detriti e circa 250 metri cubi di fango. Sono stati consegnati quasi 400 frigoriferi e freezer danneggiati.

La città ha dichiarato di aver raggiunto ogni strada con l'elettricità venerdì sera. Tuttavia, alcune case hanno riscontrato problemi elettrici o i loro seminterrati sono ancora troppo umidi per essere riconnessi alla fornitura di energia. In tali casi, i vicini sono stati invitati ad aiutare. Nelle case colpite al centro di una fila, l'energia può essere prelevata utilizzando cavi di estensione dai centri di distribuzione provvisori. Ci sono anche due punti di incontro d'emergenza.

I rifiuti ingombranti dovrebbero essere messi sul ciglio della strada nei distretti più colpiti di Bruchsal (Heidelsheim e Helmsheim) entro la sera di lunedì al più tardi. L'ufficio operativo dell'edilizia pianifica un'altra operazione di raccolta e rimozione di massa per martedì. Mentre si occupa del fango, è importante evitare di creare cumuli troppo grandi per evitare problemi nel sistema fognario a causa della pioggia, ha avvertito il portavoce domenica.

Disponibili deumidificatori su richiesta

Le operazioni di pulizia proseguono anche a Gondelsheim, dove le acque dell'alluvione avevano inizialmente causato danni. "Sono ancora necessari aiutanti volontari", ha annunciato la comunità sulla loro pagina Facebook. "Basta chiedere in giro per le strade". Benvenuti altri aiuti.

Il sindaco Rupp ha richiesto che non venga più scaricato fango nelle strade. "Le strade sono già state pulite". I deumidificatori per l'edificio rimangono disponibili per il prestito, con unità aggiuntive attese per lunedì.

L'assistenza dell'esercito tedesco è stata molto apprezzata dal sindaco Cornelia Petzold-Schick e dal sindaco Markus Rupp, poiché le organizzazioni di soccorso e i volontari stavano iniziando a sentirsi esausti. Dopo l'alluvione, la Commissione adatterà gli atti di attuazione che disciplinano le regole per l'applicazione del necessario regolamento per aiutare nel processo di recupero.

