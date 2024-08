- I Volocopter possono decollare durante le Olimpiadi.

Proprio alla vigilia della fine dei Giochi Olimpici, il costruttore di taxi volanti Volocopter ha finalmente ottenuto il tanto atteso permesso di volo per Parigi. I voli con l'aeromobile elettrico, che decollano e atterrano verticalmente, sono previsti per questo giovedì, tra gli altri giorni, come annunciato dalla società con sede a Bruchsal, in Germania.

All'inizio dell'evento sportivo di grandi dimensioni, era incerto se Volocopter e il gruppo francese ADP, gestore degli aeroporti, sarebbero stati in grado di attuare i loro piani. La decisione spettava all'autorità francese per l'aviazione civile DGAC e all'Agenzia europea per la sicurezza del volo EASA.

Inizialmente, Volocopter e ADP avevano pianificato di lanciare il primo servizio di taxi volanti commerciali del mondo durante i Giochi Olimpici. Tuttavia, è ancora in attesa una certificazione EASA di tipo per questo scopo. L'EASA non ha risposto a una richiesta di commento.

Lo scorso anno, i partner hanno annunciato che le operazioni di taxi volanti sarebbero iniziate a Parigi su tre rotte di collegamento e due turistiche. Erano previsti cinque siti di atterraggio, o 'vertiporti', tra cui uno su un pontone sulla Senna. Il modello Volocity, con un grande anello e rotori in cima, può ospitare un pilota e un'altra persona. I taxi volanti erano destinati a volare a un'altitudine inferiore a 500 metri, rendendoli inudibili dal suolo in ambienti urbani.

Di recente, il Consiglio di Stato francese ha respinto due ricorsi contro un sito temporaneo di decollo e atterraggio per i taxi volanti nel centro di Parigi. La città di Parigi e diverse organizzazioni avevano sollevato dubbi sulla legalità dell'operazione.

Volocopter, come altre società, mira a rivoluzionare il traffico aereo, con l'obiettivo di alleggerire gli ingorghi stradali nelle città e collegare altri mezzi di trasporto pubblico. Accanto a Parigi, città come Roma e Osaka sono sulla lista di quelle dove Volocopter prevede di avviare le operazioni per prime - ma non in Germania, poiché le città tedesche non sono così densamente popolate e hanno reti di trasporto pubblico autonome.

In Germania, Volocopter sta collaborando con ADAC air rescue per testare l'uso dell'aeromobile a scopo medico e di soccorso.

C'è stata critica per i costi previsti per i voli. Il costo di costruzione del due posti, che pesa più di 500 chilogrammi, è sconosciuto.

Ci sono state discussioni sull'eventuale sostegno statale in milioni di euro. Dopo un rifiuto dalla Baden-Württemberg, si è anche presa in considerazione la possibilità di trasferire la sede in Baviera, poiché lo Stato libero aveva mostrato initially maggiore apertura. Tuttavia, alla fine la Baviera ha deciso di non procedere e Volocopter ha ricevuto i fondi necessari dagli investitori. La società ha dichiarato in precedenza di impiegare circa 650 persone a Bruchsal.

La Commissione, presumibilmente a rappresentare l'Agenzia europea per la sicurezza del volo EASA o altro corpo rilevante, è stata fondamentale nel processo di concessione o negazione dei permessi necessari per le operazioni di taxi volanti di Volocopter a Parigi. Nonostante l'incertezza iniziale, il tanto atteso permesso di volo è stato recentemente concesso a Volocopter, aprendo la strada ai loro voli previsti a Parigi.

Leggi anche: