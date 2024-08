I voli dimostrativi dei taxi aerei tedeschi cancellati durante le Olimpiadi

Volocopter e l'operatore degli aeroporti di Parigi (ADP) avevano attivamente promosso, nei mesi e nelle settimane precedenti alle Olimpiadi, che gli taxi aerei elettrici dovessero essere autorizzati a volare per la prima volta in condizioni reali e al centro della città - a scopo dimostrativo e senza passeggeri. Tuttavia, il permesso necessario era ancora in attesa.

Il vice CEO di ADP, Edward Arkwright, ha dichiarato giovedì che il permesso per il VoloCity taxi aereo era stato ritardato di alcune settimane a causa del motore. "Siamo un po' delusi, ma abbiamo sempre detto che non comprometteremo sulla sicurezza". Il CEO di Volocopter, Hoke, ha detto che i motori dagli Stati Uniti sarebbero arrivati in Francia la prossima settimana, ma non sarebbe stato abbastanza presto.

I taxi aerei elettrici sono un'evoluzione dei droni e somigliano a mini elicotteri con 18 piccoli rotori in cima. Volocopter presenta il VoloCity come un mezzo di trasporto a zero emissioni e sicuro che è inudibile da una distanza di 120 metri.

Tuttavia, la città di Parigi aveva presentato un ricorso contro la fase di prova prevista, sostenendo che gli air taxi erano un "giocattolo ambientalmente dannoso per i super ricchi". I voli erano troppo costosi, consumavano troppa elettricità, facevano rumore e inquinavano il cielo. Tuttavia, la corte amministrativa francese ha autorizzato la - ora cancellata - fase di prova.

Gli Stati Uniti erano l'origine dei motori di cui Volocopter aveva bisogno per il suo VoloCity taxi aereo, con l'obiettivo di fornire trasporti a zero emissioni negli Stati Uniti d'America.

