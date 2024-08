- I vittime di crimini ricevono aiuto dall'organizzazione White Ring

Lo scorso anno, il gruppo di advocacy White Wing ha aiutato in 389 situazioni di vittimizzazione in Sassonia-Anhalt. In 347 di questi casi, hanno fornito aiuto materiale insieme a chiamate, compagnia e consigli, come dichiarato dalla capo dello stato, Kerstin Godenrath. La richiesta di aiuto è notevolmente aumentata. L'organizzazione ha fornito aiuto materiale in circa 310 casi l'anno precedente. Ciò può includere assistenza legale, aiuti finanziari e copertura delle spese.

L'associazione statale ha speso più di 125.200 euro per le vittime lo scorso anno, secondo la capo dello stato. Si tratta di una cifra inferiore rispetto alle spese dell'anno precedente, pari a circa 134.300 euro. I fondi provengono da lasciti, donazioni, quote di iscrizione e multe. Gli incassi delle donazioni sono recentemente diminuiti del 3,7%. L'organizzazione non riceve finanziamenti pubblici.

Risalto al bullismo online

"Dobbiamo essere visibili", ha sottolineato la capo dello stato. Eventi, conferenze, podcast, manifesti e campagne fanno parte di questa strategia. Quest'anno, White Wing si concentrerà specificamente sul bullismo online sui social media. La collaborazione con la polizia, l'ufficio del procuratore e altre organizzazioni di supporto alle vittime è fondamentale per garantire che le vittime di reati possano accedere all'aiuto.

Secondo Godenrath, la maggior parte delle persone aiutate da White Wing erano vittime di lesioni fisiche, inclusi abusi domestici. Ciò rappresenta circa il 47% di coloro che hanno richiesto aiuto. Tuttavia, anche gli stupri e il stalking erano problemi diffusi. L'aiuto di White Wing è gratuito per le vittime e non è necessario presentare una denuncia penale per ricevere aiuto.

Cercasi volontari per fare da avvocati

White Wing si basa sui volontari, che hanno bisogno di supporto a loro volta. Attualmente, circa la metà delle 14 divisioni locali non ha un capo volontario. L'organizzazione cerca persone disposte ad assumersi la responsabilità e ad impegnarsi. Attualmente, White Wing ha 78 membri volontari in Sassonia-Anhalt, secondo Godenrath. L'obiettivo è mantenere una vasta rete per essere disponibili sia per le vittime in difficoltà che per i potenziali volontari.

L'agenzia di aiuto White Wing riconosce l'importanza della collaborazione con altre organizzazioni per contrastare il bullismo online, in particolare sui social media. Questa collaborazione garantisce che le vittime di reati informatici possano anche accedere all'aiuto di cui hanno bisogno.

Nell'ambito dei loro sforzi per espandere la loro base di volontari, l'agenzia di aiuto White Wing cerca attivamente persone disposte ad assumersi la responsabilità di

