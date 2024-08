- I viticoltori del Baden e del Württemberg mantengono il titolo di Re del Vino

Recente controversia sulla tradizione della regina del vino del Palatinato ha lasciato i produttori di vino del Baden e del Württemberg indifferenti. Mentre i viticoltori lungo il Reno hanno dibattuto animatamente il titolo della più antica regina del vino della Germania, le associazioni dei viticoltori del Baden e del Württemberg sono impegnate a mantenere la tradizione.

"Questa è una tradizione che è viva", ha dichiarato Hermann Morast, direttore generale dell'associazione dei viticoltori del Württemberg, all'agenzia stampa tedesca. "E non cambierà a causa di un dibattito esterno della società". Per i viticoltori del Baden, la loro associazione ha sottolineato che un'interpretazione contemporanea dell'ufficio delle regine del vino è più importante di qualsiasi nuovo titolo.

Nelle Pfalz, la seconda più grande regione vinicola della Germania, l'associazione Pfalzwein vuole che il titolo non sia più "regina del vino del Palatinato", ma piuttosto "ambasciatrice del vino della Pfalz" o "ambasciatrice del vino della Pfalz". Invece delle corone, ci sarebbero distintivi nella competizione, che ora è aperta anche agli uomini. Il sindaco di Neustadt, Marc Weigel, ha criticato questo come un deprezzamento del marchio.

Entrambe le parti hanno infine concordato su un compromesso: dopo l'elezione della regina del vino del Palatinato il 4 ottobre a Neustadt, verrà sviluppato un concetto a lungo termine. Pfalzwein, responsabile della promozione del vino regionale, vuole ampliare l'elezione. A seconda dell'esito, ci sarà o una regina con una corona, o un sovrano del vino con un distintivo d'oro. Se vince un uomo, ci sarà un sovrano del vino con un distintivo d'argento, come ha spiegato Pfalzwein.

