I visitatori dovrebbero scavare più a fondo nei loro portafogli per le vacanze a Maiorca.

Visitatori a Maiorca dovranno frugare più a fondo nel loro portafoglio per le vacanze estive a partire dal prossimo anno, poiché l'isola si confronta con un problema di turismo di lunga data. La popolazione locale si lamenta da anni per i turisti chiassosi, ubriachi e occasionalmente ostili. In risposta, il governo ha proposto un aumento delle tasse per affrontare questo problema, come dichiarato dalla presidente Marga Prohens in parlamento.

Durante i mesi estivi di giugno ad agosto, la tassa per il turismo ecologico subirà un aumento, mentre diminuirà durante i mesi invernali di dicembre a febbraio. L'obiettivo di Prohens è quello di controllare l'afflusso di turisti stranieri durante la stagione estiva peak. In parlamento, si è riferita all'aumento delle tasse come a una "strategia di scoraggiamento", come riportato dal "Mallorca Zeitung".

L'ammontare esatto di quanto la tassa turistica verrà aumentata o diminuita non è ancora stato reso noto dalla presidente delle Isole Baleari. Ulteriori informazioni saranno fornite a febbraio, quando Prohens emetterà un decreto che dettaglia le misure aggiuntive contro il turismo di massa.

Spostare l'attenzione dal turismo

Con questo pacchetto di misure, il governo delle Baleari sta facendo il primo passo verso la transizione dall'essere una fonte di reddito principale del turismo. Prohens ha annunciato in settimana la sua intenzione di guidare gli sforzi per riformulare il modello economico. Sta valutando l'aumento dei settori della scienza e dell'intelligenza artificiale, l'incoraggiamento della rindustrializzazione alle Baleari e la maggiore attenzione alla transizione energetica.

Durante il suo secondo anno come presidente, Prohens intende anche affrontare la scarsità d'acqua e la carenza di alloggi a Maiorca. Ha annunciato piani per gli investimenti nell'istruzione, ma non ha fornito ulteriori dettagli sulle sue strategie per raggiungere questi obiettivi.

Altri settori, come la scienza e l'intelligenza artificiale, potrebbero ricevere maggiore attenzione e finanziamenti con il previsto cambiamento del modello economico di Prohens. Il governo mira a ridurre la sua dipendenza dalle entrate del turismo con questo cambio di focus.

