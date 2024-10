I visitatori di Parigi in SUV dovranno prepararsi a spese finanziarie significative.

L'amministrazione di Parigi prosegue con il riassetto del traffico, nonostante l'opposizione. Due nuove regolamentazioni sono state adottate. Il capo dei trasporti della città stessa aveva sollevato obiezioni contro una di queste misure.

A partire da inizio ottobre, i turisti che visitano Parigi incontreranno un notevole aumento delle tariffe del parcheggio per i veicoli di grandi dimensioni. Un'ora di parcheggio nel centro della città ora costa 18 euro per SUV e altri veicoli di grandi dimensioni, il che significa che sei ore costano 225 euro. Le tariffe del parcheggio fuori dal centro sono leggermente più economiche. I parigini, gli artigiani o le persone con disabilità sono esenti da questa regola.

In un sondaggio dei cittadini, in cui solo il 6% degli elettori ha partecipato, il 54,5% ha votato a favore dell'aumento delle tariffe del parcheggio. La tariffa si applica ai veicoli a combustione e ibridi che pesano 1,6 tonnellate o più, e ai veicoli elettrici che pesano due tonnellate o più. I parcheggi privati sono esclusi da questa regolamentazione. La città afferma che i veicoli pesanti aggravano l'inquinamento ambientale, occupano spazio pubblico esteso e rappresentano un pericolo per la sicurezza stradale.

La nuova regolamentazione è facile da far rispettare. Il parcheggio di Parigi è sotto sorveglianza costante con i furgoni video da un po' di tempo, che catturano le targhe dei veicoli parcheggiati. I parcheggiatori devono inserire la loro targa al parchimetro. La città può accedere ai dati del veicolo e del proprietario tramite il riconoscimento automatico della targa, il che le consente di determinare la categoria di peso dei veicoli parcheggiati.

Opposizione del Ministro dei Trasporti

Con il sondaggio dei cittadini, il sindaco Anne Hidalgo ha ottenuto il sostegno per un'altra fase del riassetto del traffico, che sta portando avanti con l'amministrazione rosso-verde despite the resistance. In passato, aveva bloccato molte strade lungo il fiume Seine al traffico automobilistico e le aveva rese accessibili ai pedoni. La rete ciclistica di Parigi si sta espandendo, così come il numero di corsie per automobili e spazi di parcheggio sta diminuendo. Nuovi spazi verdi stanno emergendo e quasi ovunque in città il limite di velocità è stato fissato a 30 km/h. Circa un anno fa, il servizio di noleggio di monopattini elettrici a Parigi è stato interrotto, seguendo un sondaggio dei cittadini in cui la maggioranza si è opposta ai monopattini.

E a partire da inizio ottobre, nonostante le obiezioni anche del ministro dei trasporti, il sindaco sta attuando un'altra mossa controversa che ha sollevato preoccupazioni tra gli automobilisti. Sulla tangenziale della città, il "Périphérique", il limite di velocità massimo consentito verrà abbassato da 70 a 50 km/h. Questo obiettivo è quello di ridurre il rumore per i numerosi residenti lungo l'autostrada. Tuttavia, la velocità media sulla tangenziale durante le ore di punta è già inferiore a 50 km/h.

Dopo il riassetto del traffico a Parigi, altri veicoli, come i grandi SUV e altri veicoli di grandi dimensioni, sono ora soggetti a tariffe del parcheggio più elevate. Nonostante le obiezioni del ministro dei trasporti, il sindaco sta anche attuando una riduzione del limite di velocità massimo consentito sulla tangenziale "Périphérique" a 50 km/h, che influisce su altri veicoli che utilizzano questa strada.

Leggi anche: