I visitatori devono prepararsi per l'aumento delle tariffe della metropolitana di Parigi.

I visitatori di Parigi dovrebbero prepararsi a pagare prezzi più alti per i biglietti della metro e dei mezzi pubblici a partire dal prossimo anno. Le autorità dei trasporti della zona di Parigi stanno uniformando la loro struttura tariffaria, il che significa che alcuni biglietti preferiti dai turisti diventeranno più costosi. Tuttavia, i pendolari locali dei sobborghi vedranno solitamente prezzi più bassi. Valerie Pecresse, presidente della regione Ile-de-France che gestisce i trasporti pubblici, ha annunciato questa notizia in un'intervista con "Le Parisien", dicendo: "Solo i turisti subiranno l'aumento dei prezzi, poiché i biglietti per l'aeroporto e il Paris Visite diventeranno più costosi".

I trasferimenti singoli tra gli aeroporti e il centro città costeranno ora 13 euro, indipendentemente dal fatto che si scelga un bus o la metro. L'opzione più economica attualmente disponibile a 10,30 euro subirà un aumento.

I popolari biglietti giornalieri o per più giorni per i turisti saranno validi per l'intera regione di Parigi, non solo per il centro città, a un prezzo leggermente più alto. In precedenza, un biglietto giornaliero per il centro città costava 13,95 euro; in futuro, costerà 29,90 euro, ma coprirà i viaggi in tutta la regione, comprese le zone degli aeroporti.

Inoltre, il prezzo di un biglietto singolo passerà da 2,15 euro a 2,50 euro, consentendo di viaggiare verso le zone periferiche come il Palazzo di Versailles.

