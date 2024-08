I visitatori che scendono sulla Grande Muraglia cinese hanno ora la possibilità di ricevere pasti da asporto consegnati da droni.

Meituan, il noto servizio cinese di consegna del cibo, ha recentemente annunciato il suo nuovo servizio di consegna con droni. Questo servizio innovativo consegnerà cibo, bevande, farmaci e altri beni ai clienti in una zona remota della Grande Muraglia, situata fuori Pechino. Questo segna il primo servizio di consegna con droni della capitale, ampliando ulteriormente il business in crescita delle consegne con droni in Cina. Come principale produttore e esportatore al mondo di droni per consumatori civili, l'industria dei droni ha fornito comodità sia agli abitanti delle città che a coloro che vivono in zone rurali isolate.

Il percorso dei droni per la Grande Muraglia parte dal tetto di un hotel vicino fino a una torre di avvistamento sull'estensione meridionale di Badaling, la sezione più popolare delle antiche fortificazioni. L'estensione dello scorso anno, che preserva lo stato consumato della muraglia, è tipicamente rovente durante l'estate e manca di strutture commerciali. Date queste circostanze, i droni possono essere una soluzione utile, secondo Yan Yan, direttore degli affari pubblici per il business dei droni di Meituan.

Grazie ai droni, Meituan afferma che i viaggi che richiederebbero 50 minuti a piedi possono essere completati in soli cinque minuti. I droni possono trasportare articoli per il sollievo dal caldo e forniture di emergenza ai visitatori, consegnandoli rapidamente, come ha spiegato Yan Yan alla televisione di stato CCTV. I droni possono volare in condizioni di vento e pioggia moderati, trasportando fino a 2,3 chilogrammi (circa 5 libbre) per viaggio, come ha riferito Meituan.

Il costo della consegna con droni è lo stesso delle consegne Meituan regolari, solo 4 yuan (56 centesimi), come ha riferito il quotidiano statale Beijing Youth Daily. Il servizio funzionerà dalle 10 del mattino alle 16, e dopo quell'orario i droni verranno utilizzati per trasportare i rifiuti alle stazioni di riciclo, come riportato.

Despite the drone's capabilities, it still requires human assistance. When an order is received, a Meituan worker will retrieve it from a nearby store and bring it to the hotel rooftop, where it will be weighed and packaged. After that, the drone operator will attach the package and send it flying on autopilot to the watchtower, where another worker will receive it. Finally, the order can be picked up by the customer at the watchtower.

I servizi di consegna con droni hanno registrato una crescita significativa in Cina negli ultimi anni. Nel 2016, il gigante dell'e-commerce JD ha introdotto i primi test di consegna con droni per le aree rurali, consegnando fino a 15 chilogrammi su una distanza di 20 chilometri, riducendo notevolmente i tempi di consegna. Ora, i droni vengono anche comunemente utilizzati per le consegne rapide di cibo da asporto nelle metropoli cinesi. Quando Meituan ha lanciato la sua prima consegna con droni a Shenzhen nel 2021, si è rapidamente espansa a più di 30 rotte di droni in diverse città, gestendo oltre 300.000 ordini, tra cui a Shanghai.

Per navigare nelle aree urbane dense, i droni seguono rotte predefinite dai punti di partenza (solitamente i tetti) ai punti di ritiro. Invece di librarsi fuori dalle finestre degli appartamenti o degli uffici, consegnano i pacchi ai chioschi situati vicino ai edifici residenziali e degli uffici, consentendo ai clienti di ritirare i loro ordini facilmente. Dal 2021, Meituan ha installato chioschi per il ritiro dei pacchi consegnati con i droni nei parchi pubblici di Shanghai e Shenzhen.

La popolarità crescente dei servizi di consegna con droni è dovuta alla spinta del governo per sviluppare l'economia "a bassa quota", che fa riferimento a diverse attività imprenditoriali incentrate su veicoli aerei civili pilotati e non pilotati che operano a bassa quota. L'economia "a bassa quota" è stata identificata per la prima volta come un potenziale motore per la crescita economica della Cina nel rapporto sul lavoro del governo centrale di marzo.

Il servizio di consegna con droni di Meituan, che sfrutta la tecnologia nel settore della tecnologia, è un contributo significativo al business in crescita dei droni in Cina. Il servizio di consegna con droni tecnologicamente avanzato può trasportare articoli per il sollievo dal caldo e forniture di emergenza, fornendo comodità ai visitatori nella zona remota della Grande Muraglia.

