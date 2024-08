- I vincitori della Bundesliga mantengono il controllo della Coppa

La Coppa di Germania è stata dominata dalle squadre di primo livello sabato. L'RB Lipsia ha trionfato per 4-1 sulla squadra di terza divisione Rot-Weiss Essen (2-1), mentre lo SC Friburgo ha ottenuto una vittoria per 4-0 (2-0) contro la squadra di terza divisione VfL Osnabrück. Il 1. FC Heidenheim ha ottenuto una vittoria per 4-0 (1-0) contro la squadra di Regionalliga FC Villingen, e il Borussia Mönchengladbach è uscito vittorioso con un punteggio di 3-1 (1-1) contro la squadra di terza divisione Erzgebirge Aue. Il 1. FC Union ha lottato per vincere per 1-0 (0-0) contro la squadra di Regionalliga Greifswalder FC.

Le squadre di seconda divisione hanno anche assaporato la vittoria nel torneo. L'FC Kaiserslautern, finalista della scorsa stagione, ha sconfitto la squadra di terza divisione FC Ingolstadt per 2-1 (2-0). La SpVgg Greuther Fürth ha battuto la squadra di Oberliga Schott Mainz per 2-0 (1-0), e il FC Schalke 04 ha battuto la squadra di Regionalliga VfR Aalen per 2-0 (1-0).

L'Lipsia ha avuto un inizio difficile a Essen. L'outsider ha preso il comando grazie a Ramien Safi al 2° minuto, ma Benjamin Sesko ha pareggiato per il due volte campione di coppa all'12°. Loïs Openda ha segnato al 40°, e il nuovo acquisto Antonio Nusa ha sigillato la vittoria all'84°, con Xavi Simons che ha aggiunto un altro gol all'87°.

Il Mönchengladbach è sembrato svantaggiato all'inizio. Il nuovo acquisto Mika Clausen ha dato il vantaggio all'Aue all'8° minuto, ma Franck Honorat ha risposto per la squadra della Bundesliga al 35°, e Luca Netz ha portato il punteggio a 2-1 al 52°. Alassane Pléa ha aumentato il vantaggio a 3-1 al 70°, nonostante Julian Weigl avesse fallito un rigore nei tempi supplementari (45'+4).

Il Friburgo ha costruito un vantaggio confortevole a Osnabrück. Lucas Höler e Vincenzo Grifo hanno segnato al 30° e 33° minuto rispettivamente. L'Union Berlin ha impiegato più tempo per segnare, con Yorbe Vertessen che ha garantito la vittoria al 67° minuto, e ha aggiunto un altro gol nei tempi supplementari (90'+4).

**Il Heidenheim si è fatto avanti contro la squadra di quarta divisione prima della fine del primo tempo, con Maximilian Breunig che ha segnato al 43° minuto. La squadra della Bundesliga ha mantenuto la sua sup

